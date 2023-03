Tesser: "Decisiva no, ma vogliamo allungare"

Nell’andata, dopo l’ingiusta sconfitta di Genova il Modena infilò tre vittorie consecutive, Reggina in casa, Ascoli in trasferta e Como al Braglia. La squadra gialloblù è reduce da un’altra immeritata battuta d’arresto, a Reggio Calabria, e la voglia di rivalsa è tanta, già con l’Ascoli, a cui farà subito seguito la trasferta di Como. "Numeri alla mano l’Ascoli è una squadra da trasferta, nelle tre partite con il nuovo allenatore non ha subito reti senza mai essere rinunciataria, come dimostra la vittoria di Parma. Mi aspetto una partita aperta e combattuta, dove noi dobbiamo fare punti per muovere la classifica" dice Attilio Tesser. Le sfide con Ascoli e Como possono dare un’indicazione decisiva di quello che sarà il vostro campionato?

"Decisiva no, molto importante sì, perché affrontiamo due squadre che in classifica ci sono vicine. Poter allungare su di loro consoliderebbe la nostra posizione".

Avrà qualche giocatore in più rispetto all’ultima partita?

"Sì, Armellino e Poli stanno bene e Oukhadda ha scontato la squalifica".

Quanto conta per il morale di Tremolada il gol alla Reggina? "Luca è in un momento di fiducia, è reduce da buone prove dopo un periodo in cui aveva fatto un po’ di fatica. Le sue ultime prestazioni mi hanno pienamente convinto".

Con due partite così ravvicinate sono previste novità?

"Qualche rotazione ci sarà, dipende dalla condizione di chi ha avuto l’influenza e delle caratteristiche degli avversari".

Si è fatta sentire l’assenza di Poli?

"Nessuno può negare il contributo di tranquillità e personalità che Poli assicura, ma Duca ha fatto una buonissima partita, sia pure con caratteristiche diverse".

Duca merita la conferma?

"Ha fatto bene, potrebbe anche dare di più perché ha tanta qualità. Meriterebbe la conferma ma si gioca in 11 e bisogna fare delle scelte, Poli ha più personalità, Duca se la farà. Lui, come Giovannini e Mosti, sono rimasti perché crediamo in loro. È normale che giochino quelli con maggiore esperienza o che venga confermata la squadra che ha fatto bene".

Magnino ha bisogno di un turno di riposo?

"A Reggio Calabria era un po’ debilitato dall’influenza ma per me ha fatto una buona partita, non la migliore, però davanti aveva gente come Hernani e Ménez. Ha speso molto e c’è pronto Armellino, che come caratteristiche è quello che gli assomiglia di più".

Premesso che Falcinelli sta facendo un grande campionato ha mai pensato a una coppia di trequartisti formata da Tremolada e Giovannini?

"Sì, l’ho provata più volte in allenamento ma ho il timore che sia un po’ leggera in fase difensiva. Falcinelli spesso è stato straordinario, non è facile fare a meno di lui anche se avrebbe bisogno di un po’ di riposo".

Rossano Donnini