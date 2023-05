Tesser: "Il loro eurogol poteva ’ammazzarci’"

di Rossano Donnini

Anche se non è ancora certificata la salvezza per il Modena è ormai cosa fatta. E Attilio Tesser non lo nasconde: "Vediamo cosa succede in Parma-Brescia, perché se il Brescia perdesse saremmo matematicamente salvi. Poi nelle ultime due partite andremo in campo cercando di fare il maggior numero di punti". Sulla partita con il Bari: "Davanti avevamo una squadra importante, che ha fatto vedere la sua qualità ma la gara è stata equilibrata. La prima occasione da gol l’abbiamo avuta noi con Diaw solo davanti al portiere. Poi loro hanno colpito un palo e poco dopo si sono portati in vantaggio con un eurogol, che ci poteva ammazzare. Non è stato così, abbiamo tenuto duro e nell’intervallo ci siamo detti che non potevamo mollare, che dovevamo reagire. E la squadra lo ha fatto. Direi che il risultato è meritato". Sull’ingresso di Duca, la prestazione di Cittadini e degli altri che hanno giocato poco: "Sono felice di chi è entrato, hanno fatto bene tutti, si sono dati da fare, hanno tenuto in apprensione la loro difesa. Ma è stata una reazione di squadra, un singolo non basta, poi ci sono le sue qualità e le sue caratteristiche che possono incidere. Duca ha fatto con un’accelerazione importante e la stava per fare anche Mosti. Lo nostra prestazione si avvicina molto a quella fatta contro la Spal: nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, sbagliato qualche uscita in meno e dato maggiore intensità alla manovra. Era determinante non subire le loro ripartenze e ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra, costruita con le caratteristiche di tutti, dove chi entrava era spesso determinante, era così la scorsa stagione e lo è stato anche contro il Bari". Se questa salvezza si può considerare un’impresa: "Dipende dai punti di vista, per qualcuno lo è, per altri no. Ognuno ha le sue convinzioni". Sui tifosi: "Abbiamo giocato in uno stadio fantastico, dove c’era tanta gente, tanto affetto, tanto amore per la nostra maglia. Non era semplice perché arrivavamo da una sconfitta clamorosa. Hanno capito che la volontà, il cuore e la determinazione non ci sono mai mancati. Devo ringraziarli perché ci hanno sostenuto anche quando ci siamo trovati in svantaggio, non ci hanno abbandonato. A un certo punto anch’io mi sono emozionato".

Il Bari al Braglia ha salutato definitivamente la possibilità di accedere direttamente alla Serie A e Michele Mignani è piuttosto deluso: "Non è facile rimanere lucidi quando in palio ci sono punti importanti, caldo e un avversario che non molla, però se sei in vantaggio la partita la devi portare va casa".