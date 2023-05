Tesser, le voci di un cambio in panchina "Ho ancora un anno di contratto, sono sereno"

In maniera molto onesta e veriteria, dopo il ko di Benevento, Attilio Tesser ha pronunciato queste parole: "Ho ancora un anno di contratto. La società farà le sue valutazioni, io sono sereno".

Il tecnico del Modena ha bruciato le tappe, se parliamo di risultati ottenuti. Gli era stato chiesto di tornare in B con un progetto biennale al suo arrivo e una volta ritrovata la cadetteria è riuscito a mantenerla senza soffrire eccessivamente pur avendo quasi sempre 9 giocatori su 11 dello scorso anno tra i titolari (diversi all’esordio in B).

Impeccabile, da un punto di vista degli obiettivi portati a casa. Tuttavia, il futuro porterà invece a scenari diversi.

Terminato il campionato, dopo Modena-Sudtirol di venerdì sera, ci si siederà ad un tavolo e si conosceranno le intenzioni di entrambe le parti seppur la posizione di Tesser sia piuttosto intuibile.

Cominciano a girare le prime voci su nomi papabili per la panchina del Modena, profili giovani che potrebbero rispondere ai nomi di Paolo Bianco (ex Sassuolo e attualmente nello staff di Allegri) e Alessandro Dal Canto (ex Siena e attualmente alla Carrarese, con cui ha chiuso il campionato al quarto posto). Anche lo stesso Tesser è entrato nel mirino di piazze di C che vogliono tornare in B (Padova e Vicenza su tutte, probabilmente anche le retrocesse un pensierino lo faranno).

Il dettaglio contrattuale è un ulteriore indizio, l’allenatore difficilmente inizierebbe il suo terzo anno a Modena sapendo di andare a scadenza (dettaglio comune a tanti suoi colleghi). Ne sapremo di più, su di un futuro forse già scritto, a bocce ferme e a campionato concluso.

Alessandro Troncone