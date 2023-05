Tesser-Modena, è un finale amaro "Dispiace che circolino certe voci"

di Rossano Donnini

L’ultima di campionato è anche il momento dei saluti, che possono essere pure amari. Come sembrano quelli di Attilio Tesser che, con grande sensibilità, si rivolge inizialmente alla gente che sta vivendo il dramma dell’alluvione (cui sarà destinato l’incasso della partita di stasera): "Permettetemi di esprimere un pensiero profondo e sincero di vicinanza e solidarietà con la popolazione dell’Emilia-Romagna che sta vivendo momenti difficili. Lo faccio con il profondo del cuore. Chiudiamo con il Sudtirol, un anno fa contro di loro abbiamo festeggiato la Supercoppa, quest’anno abbiamo già raggiunto con anticipo il nostro scopo che era la salvezza, ma dobbiamo finire con una vittoria davanti ai nostri tifosi".

Sulle voci di una sua possibile sostituzione il tecnico gialloblù assume un atteggiamento difensivo e anche un po’ ironico: "Non è un segreto se queste voci circolano, qualcuno le avrà messe in giro, qualche velina è passata, e voi mi avete fatto e mi state facendo da procuratori, mi trovate le squadre e vi ringrazio. Era meglio se queste voci non uscivano, però ognuno si comparta come ritiene di doversi comportare. Sono nel mondo del calcio da tanti anni e non mi meraviglio, ognuno ha il suo stile. In settimana ho lavorato serenamente con la squadra. Poi ho un rapporto con la proprietà, ci parleremo, vedremo come andrà a finire. Se mi aspettavo dopo una promozione e una salvezza di essere messo in discussione? Ne parleremo quando ci sarà l’ufficialità. Ringrazio la famiglia Rivetti per avermi dato l’opportunità di lavorare per il Modena. Questi due anni in gialloblù sono stati ricchi di soddisfazioni e con pochissime delusioni. Campionato vinto, salvezza raggiunta in anticipo, supercoppa conquistata, record di 14 vittorie di fila, in 9 derby disputati 5 vittorie e 4 pareggi. Certo, si può anche fare meglio, ma tutto questo resta. Come i ringraziamenti della gente le poche volte che vado in giro per la città". Sul rapporto con la proprietà: "I miei rapporti con la proprietà sono ottimi, e lo saranno in tutti i casi, qualunque sarà la loro scelta. Quella la conoscete voi, qualcuno ve lo avrà detto. Non sono di primo pelo, percepisco che c’è qualcosa. Ho una stima elevatissima della famiglia Rivetti, qualsiasi decisione prenderanno l’accetterò con serenità, come ho sempre fatto dove ho lavorato, e con queste persone ancor di più. Al momento nessuno mi ha detto niente, poi si vedrà". Sul mancato raggiungimento dei playoff: "Sono stati un’occasione persa ma sarebbe un messaggio sbagliato dire che il nostro obiettivo erano i playoff e non la salvezza". Su cosa è mancato per fare un campionato come il Sudtirol: "L’ho già fatto con il Pordenone: Serie C, B, quarto posto e playoff come loro, più o meno con lo stesso organico. Ma è l’eccezione, la normalità è quello che abbiamo fatto noi".

Dei 14 nuovi giocatori solo due hanno giocato con continuità: "Nessuna preclusione per chi è arrivato, nessun favoritismo per chi c’era. Ho sempre cercato di mandare in campo la miglior formazione, altrimenti sarei stato autolesionista. I giovani? Meno Panada hanno giocato tanto, tutti sulle 20 partite che sono metà campionato". Tesser chiude da gran signore: "Che questa sia l’ultima conferenza o meno, vi ringrazio per la collaborazione che c’è stata in questi due anni. Grazie a tutti e forza Modena" Applausi.