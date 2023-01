Tesser, profilo basso: "Conta come le altre"

Quella fra la Ternana e il Modena è una sfida con vista sui playoff, anche se Attilio Tesser (in foto) rimane prudente: "È una partita che vale tre punti come tutte le altre e da parte nostra c’è la volontà di dare il massimo per conquistare la posta in palio su un campo difficile come quello di Terni".

La Ternana ha tanta qualità ma un rendimento incostante: cosa è cambiato con Andreazzoli al posto di Lucarelli?

"So che troveremo una squadra di spessore, che adesso è in zona playoff. Sarà una partita difficile, aldilà del valore della Ternana è importante quello che riusciremo a fare noi. Non possiamo sbagliare atteggiamento. Andreazzoli ha un po’ cambiato il suo sistema di gioco, passando al 3-4-1-2 delle ultime partite".

Dopo il successo della scorsa settimana la sua squadra è più serena?

"Sì, prima della partita contro il Cosenza c’era un po’ di tensione perché non vincevamo in casa da diverso tempo. C’era la voglia di regalare ai tifosi un successo interno e di non andare mentalmente in difficoltà. Ma la tensione positiva, quella che non toglie ma dà, deve sempre esserci, anche stavolta perché affrontiamo un avversario di grande qualità".

A Terni torna da ex: il passato può condizionarla o conta solo il presente?

"Conta il presente anche se è stato un bel passato. Lì ho trascorso un anno e mezzo importante, di lotta e di sofferenza. Mi fa sempre piacere tornare dove sono stato bene e dove mi hanno voluto bene. La piazza è bella calda, l’affetto del pubblico si sente anche se non è vicino come al Braglia".

I problemi del presidente Bandecchi potrebbero avere qualche effetto sul rendimento della squadra?

"Preferisco guardare alla parte tecnica, alla squadra, che ho visto molto bene contro la Reggina. Ha fatto un’ottima partita, ha perso ma era passata in vantaggio e aveva anche avuto una clamorosa occasione per raddoppiare. Pratica un calcio offensivo e anche nella precedente gara, quella vinta contro l’Ascoli, non mi è sembrata in difficoltà".

Diaw e Falcinelli nelle ultime due uscite sono sembrati un po’ sottotono: è d’accordo?

"Diego (Falcinelli, nda) mi sembra che abbia sempre svolto un buon lavoro, manca in fase di finalizzazione ma per il resto ha fatto bene. Davide (Diaw, nda) non è nel suo momento migliore, si porta dietro qualche acciacco ma il suo contributo c’è sempre stato, anche con il Cosenza è andato vicino al gol colpendo la traversa. Deve solo recuperare un po’ di brillantezza". Quando Poli sarà pronto per giocare 90 minuti?

"Poli adesso sta bene, non va dimenticato che è stato fuori un mese e mezzo. Tornerà utile per classe ed esperienza".

Rossano Donnini