Tesser: "Questo è un punto importante, bravi"

di Alessandro Bedoni

Appare soddisfatto di questo punto Attilio Tesser, anche se la tensione accumulata durante un derby particolarmente intenso si legge sul suo viso. "La squadra ha fatto un’ottima prestazione, abbiamo avuto subito un pallone importante con Diaw prima del gol, e dopo il loro pareggio un’altra con Ionita. Teniamo conto che avevamo di fronte, lo sapevamo, un avversario di valore che ha nelle sue fila tanti giocatori che hanno fatto la serie A. Nella ripresa siamo andati un po’ in sofferenza, ma i ragazzi hanno mostrato grande applicazione e alla fine abbiamo rischiato non tantissimo. Alla fine abbiamo portato a casa un risultato positivo e un punto molto importante, in quei momenti in cui sappiamo che se una partita non puoi vincerla è fondamentale non perderla. Un altro passo verso una salvezza che è l’obiettivo che ci ha chiesto la proprietà, un obiettivo che si avvicina ma cher non è stato ancora raggiunto. Quindi dobbiamo concentrarci su questo per arrivarci il prima possibile, poi potremo anche vedere di provare a fare qualcosa in più, ma solo allora".

Ionita par la prima volta titolare: "Sta ritrovando continuità, è stato fuori parecchio tempo e la sua qualità non si discute, così come la sua esperienza. Non è un caso se è il capitano della nazionale Moldava". Ancora una volta, come già a Perugia, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto: "Tutta la squadra è consapevole che siamo nel momento finale del campionato e che ognuno deve farsi trovare sul pezzo quando viene chiamato in causa. Lo spogliatoio è molto unito e positivo". Qualcuno domanda al mister canarino se è giusta l’impressione che nella ripresa le due squadre davano l’impressione di accontentarsi del pareggio: "Per quel che mi riguarda no, sia noi che il Parma abbiamo provato a vincere la gara. Dalla tribuna a volte si vive la partita in modo diverso". Una battuta anche con il mister del Parma Fabio Pecchia. "E’ stata una bella partita giocata davanti a una gran cornice di pubblico. Sono soddisfatto di questo punto, dopo aver subito una rete evitabile siamo stati bravi a reagire subito".