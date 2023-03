Tesser: "Vittoria voluta, cercata e meritata"

di Rossano Donnini

Con il successo sul lanciato Pisa, il Modena allontana lo spettro di una crisi. Una prova che riempie d’orgoglio Attilio Tesser: "Tre punti molto importanti, per la classifica, per il morale dei giocatori e dell’ambiente. Importante è stato quello che i ragazzi hanno fatto in campo, meritandosi questa vittoria". In un momento particolare della gara l’allenatore gialloblù ha dovuto mettere in campo giocatori tutt’altro che prestanti, che comunque hanno retto bene la fisicità del Pisa. "Serviva una prestazione importante e di carattere come quelle contro lo Cagliari e il Genoa, una prestazione da squadra unita e compatta. Non ci siamo mai lamentati per le assenze, abbiamo sempre confidato nei giocatori che abbiamo, e quando Poli dopo pochi minuti è dovuto uscire, è entrato Duca, un ragazzo che per la prima volta sta conoscendo la categoria e ha fatto bene, come tutto il resto della squadra. Con il passare dei minuti ha preso coraggio, ha mostrato personalità, le qualità non gli mancano e le ha fatte vedere tutte. Ho fatto entrare Giovannini e Mosti, due trequartisti, per non dare un segnale sbagliato: c’era stanchezza, tanto caldo e la loro brillantezza in fase offensiva poteva darmi qualcosa in più. Negli ultimi cinque minuti ho abbassato Armellino sulla linea dei difensori e Mosti, pur giocando fuori ruolo, ha fatto la sua parte. C’è stata grande applicazione da parte di tutti". Un successo che porta la firma di Strizzolo. "Luca sta facendo bene, sono molto contento delle sue prestazioni. È un attaccante che garantisce profondità, capacità di fare reparto offensivo, lo abbiamo preso a gennaio proprio per queste caratteristiche, che un po’ ci mancavano. Sono felice perché è uno di quei ragazzi che piacciono a me, umili, che corrono, lottano e combattono". Sul successo nessun dubbio. "È stata una vittoria voluta, cercata e meritata. Oltre al gol le occasioni più nitide le abbiamo avute noi con Tremolada sul finire del primo tempo e con Strizzolo all’inizio del secondo". Per una volta la difesa non ha subito reti. "Non è una questione di reparto ma di squadra che in questa occasione si è dimostrata molto compatta".