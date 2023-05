Titolo regionale per gli Allievi

carpi

2

medolla

0

CARPI: Cucci, Fezza (65’ Borghi), Sghedoni (76’ Pancotti), Vecchi, Forghieri (60’ Gualdi), Tortelli, Romano (65’ Barbieri), Arletti (73’ Mambrini), Leporati, Zannoni, Amura. A disp. Paltrinieri, Lanozzi, Douhab, Malavasi. All. Corradi MEDOLLA: Caleffi, Andonovski, Guglielmetti (68’ Ansaloni), Raimondi, Meschieri, Leozappa, Lagonegro (58’ Zanasi), Gavioli (78’ Panza), Morandi, Borgese, De Marco (68’ Barbieri). A disp. Cognetti, Gavioli. All. Pepe Arbitro: Nabil di Lugo di Romagna

Reti: 67’ Zannoni, 85’ Leporati

Note: spettatori 150 circa

RAVENNA

Si completa col titolo regionale la grande stagione degli Allievi Interprovinciali del Carpi, che ieri nella finalissima di Ponte Nuovo di Ravenna hanno battuto 2-0 un ottimo Medolla alzando il trofeo di fronte al presidente del Crer Simone Alberici. Dopo un primo tempo senza reti i ragazzi di Roberto Corradi hanno colpito nella ripresa con la rete di Zannnoni e col quinto sigillo in 3 gare di post season del bomber Leporati che a 5’ dalla fine ha chiuso i conti. Per il Carpi si chiude una stagione da imbattuti con 19 vittorie e 2 pareggi in 21 gare giocate. Davvero da incorniciare.