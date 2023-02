Top Volley, largo ai giovani: guardano in alto

di Riccardo Cavazzoni

Dopo un inizio anno in tono abbastanza dimesso, senza punteggi interessanti, torna ad animarsi il Top Volley, con prestazioni interessanti che modificano le classifiche, e nuovi giovani nelle posizioni alte.

Conferma. La vittoria di tappa però è una conferma, quella di Edoardo Bevini, schiacciatore 16enne della Moma Anderlini di serie B, che con 29 punti nella gara contro Crevalcore, bissa il successo di tappa già ottenuto due mesi fa, nell’ultimo turno del 2022: dopo un faticoso avvio di anno nuovo, Bevini ha centrato una ottima prestazione, che gli è valso il successo per distacco sugli avversari.

Novità. Seconda a tre lunghezze un volto relativamente nuovo delle classifica, Alice Barbieri, 25enne schiacciatrice del Corlo Hidromec, che per la prima volta in stagione supera quota venti, portando a casa 26 punti: alle sue spalle, scattaco di una lunghezza, un bel terzetto, capeggiato da Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo, e composto da Luca Baraldi, opposto 28enne dell’imbattuta Taccini Green Star, e dalla giovanissima Martina Susio, 16enne schiacciatrice della Moma Anderlini di B2, che in tre gare in dieci giorni ha messo a terra ben settanta palloni, risalendo in tutte le classifiche. Cambiamenti. Non bastano venti punti a Francesco Venuta, dell’Artiglio Marking Product, per conservare la leadership della classifica, che dopo due mesi esatti, torna nelle mani di Bigarelli, che passa al primo posto con soli tredici centesimi di punto di vantaggio: molto staccati gli altri, con Francesca Vaccari del Castelvetro a 1,2 punti di stacco, davanti a Zampaligre della Tecnoarmet Soliera 150, e Valerio Tiri dell’Univolley di serie D, mentre Danni Flemma della Malagoli Planet Spezzanese sale al sesto posto.

Classifiche. Bigarelli domina anche la classifica a punti, dove è primo con 317 punti totali, unico sopra quota trecento, mentre sale Flemma, ora quarto con 266: assolutamente immutate le classifiche Divisionali di B, C e D, tra le Under 19 dominati dalla Vaccari, va a podio la Susio, che fa scendere al quarto posto la Superbomber 2022 Martina Fontana, mentre tra gli over 35 rimane saldamente in resta Lorenzo Breviglieri. La classifica più animata al momento è quella relativa alle gare del 2023, al momento dominata da Bigarelli e Tiri, autori in queste prime sei settimane dell’anno di 93 punti a testa, in quattro partite, con una media di 23,25 punti a gara. Nella classifica All Times, Francesco Ghelfi è a 4 punti dai 6.600 in carriera, mentre Martina Montanari del Volley Modena supera quota 2.500, mentre Greta Pecorari della Tieffe S.Damaso, e Martina Faietti dell’Hidroplants Soliera 150, sfondano quota 2.000.