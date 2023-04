Top Volley, Panza al secondo successo di tappa

Si stanno concludendo i campionati minori di pallavolo, ma infuria ancora la battaglia per migliorare la propria classifica nel Top Volley, il Trofeo virtuale che premia i bomber delle squadre modenesi di volley: nell’ultimo turno tornano prepotentemente in auge i ’big’ della classifica.

Tappa. Torna in vetta con 29 punti Jessica Panza, opposta della Mondial Texcart Carpi, che in questo modo segna il secondo successo di tappa in stagione, ed il sesto in carriera, che la proietta all’ottavo posto ’all time’ insieme a Laura Cipolli, seconda ragazza dietro Chiara Ferrari, e comunque la giocatrice in attività con più vittorie di tappa. Alle sue spalle, staccato di una sola lunghezza, Federico Panzani della neopromossa Taccini Green Star, che curiosamente due settimane fa aveva condiviso la vittoria con Panza, in terza piazza un terzetto, formato dal 16enne Edoardo Bevini della Moma Anderlini di D, dal ritrovato Federico Benincasa della National Villa d’Oro, e dal leader della Generale Francesco Venuta. Alle loro spalle protagonista stagionali come Rachele Natali e Abdoul Zampaligre, nomi nuovi come Andrea Cagnardi (foto sopra) della sfortunatissima Hipix Spezzanese, ed un’altra giocatrice ritrovata come Carolina Baldoni (foto sotto), della combattiva Tieffe S.Damaso.

Vertice. Con sei punti in più di Bigarelli anche questa settimana, il distacco tra i due dominatori della classifica generale aumenta, ed ora è diventato di 1,6 punti di mediapartita, a favore dell’opposto dell’Artiglio Marking Product, ma Bigarelli ha ancora quattro gare a disposizione per ridurre il gap: alle loro spalle si conferma Rachele Natali, mentre Francesca Vaccari del Castelvetro scavalca ancora una volta Valerio Tiri dell’Univolley, con Federico Panzani che entra nel Top Dieci, scalzando la vincitrice del Superbomber del 2022 Martina Fontana.

Classifiche. Bigarelli si conferma in testa alla classifica a punti, con 443 centri, ma il suo vantaggio su Venuta si riduce a dieci punti, mentre passa la quota dei quattrocento anche la Vaccari, quarta dietro la Natali: con i 29 punti odierni, Jessica Panza arriva a 25 punti dalla decima piazza ’all time’ detenuta al momento da Francesco Prato con 3.518, mentre Federico Benincasa è a 111 punti da quota 3mila. Riccardo Cavazzoni