Top Volley, tappa in rosa grazie ai 31 punti di Montanari

I campionati minori di pallavolo si avvicinano alla conclusione della stagione regolare, in realtà il girone A di serie C maschile è già finito, ed ormai le classifiche del Top Volley stanno prendendo una veste definitiva, per arrivare dopo Pasqua, alla definizione del vincitore della stagione 202223, che con Francesco Ghelfi in A3 con la sua Stadium, sarà sicuramente un nome nuovo alle classifiche del Trofeo de Il Resto del Carlino. La battaglia però infuria ancora, soprattutto per le posizioni alle spalle della coppia di testa dall’inizio di stagione, ed anche questa settimana si rimane sopra il ’trentello’ per la vittoria di tappa.

Tappa. Per la seconda settimana consecutiva, e la sesta dall’inizio di stagione su ventidue weekend, il successo settimanale arride ad una ragazza, Martina Montanari del Volley Modena dell’intramontabile Mauro Morini, già presente negli archivi del Trofeo risalente però alla scorsa stagione: con i suoi 31 punti la Montanari ha ampiamente contribuito alla vittoria su S.Martino in Rio, salendo fino al quarantesimo posto ’All Times’ della classifica dei Bomber modenesi, ed al quarto tra le ragazze in attività. Alle sue spalle, ma staccato di quattro lunghezze, il leader della Generale Francesco Venuta, che precede di un punto il ritrovato Riccardo Calzolari dell’Anderlini tricolore: più staccati la sempre continua Rachele Natali della CAI Stadium, Edoardo Bevini della Moma Anderlini, e Federico Benincasa opposto della National Villa d’Oro, che torna sopra quota venti punti per la prima volta nel 2023.

Vertice. Come detto Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product rinforza anche questa settimana il proprio primato, aumentando il vantaggio su Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo, staccato adesso di 1,3 punti di media partita, 21,4 a 20,1, mentre Rachele Natali sale sul podio con 18,5 punti, scavalcando di un decimo Valerio Tiri dell’Univolley di serie D: a parte i primi due posti però, la classifica è ancora molto fluida, con sei atleti nel giro di sette decimi di punto.

Classifiche. A Bigarelli rimane il primato della classifica a punti, dove rimane saldo in vetta a 423 punti, contro i 407 di Venuta, con Erica Quaquarelli della Vassel Volley Com Modena che entra nella Top Dieci: nella classifiche Divisionali, l’unico cambiamento in serie C dove Martina Montanari riconquista il podio a scapito di Nicola Marchesi. Venuta raddoppia anche il proprio margine in vetta alla classifica relativa alle sole gare del 2023, che a fine anno sancirà il superbomber dell’anno, portandolo ad otto decimi su Rachele Natali della CAI Stadium Mirandola.

Riccardo Cavazzoni