Torna il sogno europeo . Farà rimanere Berardi?

La finestra del mercato estivo si è chiusa meno di un mese fa, la prossima comincerà il 2 gennaio, ma si sa: vere o (soprattutto) fasulle che siano, le voci sulle trattative sono il gossip del calcio, distrazione di massa, e di fatto la soluzione di continuità tra una finestra e l’altra è solo formale. Così leggere un po’ ovunque, in questi giorni, che durante il mercato invernale potrebbe riaprirsi la possibilità di un passaggio di Domenico Berardi alla Juventus, non può stupire nessuno, e del resto lo stesso capitano neroverde – che un mese fa a Torino ci sarebbe andato più che volentieri – ci ha messo del suo per farsi desiderare con le reti al Verona, agli stessi bianconeri e con l’eccellente prestazione, gol incluso, di mercoledì sera a San Siro. Ebbene, giochiamo anche noi. Davvero sarebbe opportuno per il numero 10 del Sassuolo un cambio di squadra a metà stagione? Ora, posto che dire no sarebbe difficile (e del resto difficilmente il giocatore rifiuterebbe), che armi potrebbe eventualmente usare il Sassuolo per convincere il suo leader a restare? Due sono quelle da utilizzare. La prima è direttamente collegata ai risultati e alle prospettive dei neroverdi perché, dopo i successi contro Juventus e Inter, il mondo si è capovolto e il pessimismo cosmico delle prime uscite, e rispuntato col Frosinone, si è risolto in un entusiasmo che lascia sperare un’annata almeno non di sofferenza. Meglio se con qualche obiettivo, visto che un’annata di medio-bassa classifica senza pena ma lontana dalla ricompensa non è granché allettante.

Quale? Magari riportare il Sassuolo in zona Europa, già la Conference sarebbe un trionfo, trascinato proprio dal suo cavaliere all’ultimo magnifico ballo con la squadra della sua vita. Sarebbe un finale perfetto, addirittura troppo bello per essere vero. Ma, soprattutto, per il momento troppo distante da un realtà che invita a essere ottimisti, ma anche a non lasciarsi prendere dalla sindrome di Icaro. La seconda arma è più sottile, ma probabilmente la più efficace. La stagione 2023-24 terminerà con l’Europeo in Germania, dove la Nazionale di Spalletti, in ricostruzione, dovrà prima qualificarsi, poi decidere cosa vorrà essere. Ecco: dopo avere saltato le due sfide di settembre, infortuni permettendo Berardi è pronto a tornare in azzurro a ottobre per le sfide di qualificazione contro Malta e Inghilterra, ma in vista del traguardo estivo uno degli aspetti fondamentali è quello di giocare sempre, di essere primus inter pares, e questo solo il Sassuolo può garantirglielo. Difficilmente potrebbe farlo la Juventus, o un’altra delle grandi e, del resto, com’è quel vecchio adagio? Chi lascia la via vecchia per la nuova...

Lorenzo Longhi