Torna la 24 ore di basket: "Aperta ai genitori"

di Jacopo Gozzi

Torna dopo tre anni di stop ’Moba - My 24 hours of basketball’, la 21ª edizione della manifestazione no-stop di pallacanestro organizzata da Modena Basket con il patrocinio del Comune che, a partire dalle 14.30 di oggi alla palestra Ferraris di via Divisione Acqui 156, vedrà scendere in campo per un giorno intero grandi e piccoli, atleti e appassionati di questa disciplina. Entrando nel dettaglio, sul parquet si sfideranno tutti i gruppi di Modena Basket con quasi 600 atleti organizzati in due grandi squadre. Un elemento di novità di questa edizione è rappresentato dal coinvolgimento dei genitori che potranno cimentarsi nello sport dei loro figli e giocare nella stessa squadra. Il programma è articolato in questo modo: si parte con i più piccoli del minibasket; a seguire, ragazzi e ragazze under 12 e 13; alle 20, si terrà la partita tra lo staff degli allenatori e una selezione di giocatori; a seguire, la sfida tra mamme e papà; nella notte, gli incontri tra i ragazzi più grandi e i gruppi senior, dagli amatori ai giocatori della serie D.

Domattina si inizierà con la partita di ’ballacanestro’, durante la quale i partecipanti giocheranno a ritmo di musica e con le gare degli atleti del minibasket. La manifestazione terminerà con l’incontro che vedrà fronteggiarsi le squadre composte dai rappresentanti di tutti i gruppi di Moba. L’edizione 2023 è stata presentata ieri mattina in municipio da Claudio Coppeta e Gianni Nardiello, rispettivamente direttore tecnico e responsabile commerciale di Modena Basket, con la partecipazione dell’assessora allo Sport del Comune, Grazia Baracchi. "La pandemia – ha esordito l’assessora – ci ha portato a sospendere tante attività, tuttavia il mondo dello sport si è rivelato molto forte e gli allenamenti sono ripresi sui campi e nelle palestre. A Modena il Basket è in crescita e il lavoro che Moba sta facendo è attento: ciò è testimoniato da questo evento che coinvolgerà tutti gli atleti, le famiglie e soprattutto i ragazzi con disabilità". Attualmente, infatti, Moma sta portando avanti, in collaborazione con la neuropsichiatria infantile, il progetto ’Ambo’ per includere e valorizzare atleti, giovani e adulti, con disabilità e abbattere le barriere sociali attraverso una sana pratica sportiva. "In palestra, in queste settimane – ha dichiarato il direttore tecnico Coppeta – c’è stato grande fermento, specialmente tra i più piccoli, che vivono questa manifestazione come un’occasione per uscire di casa, dormire in palestra e stare insieme ai compagni. Sarà una grande festa che speriamo di portare avanti e migliorare anche nei prossimi anni. L’invito rivolto a tutti è di passare e conoscerci". "Moba – ha proseguito il responsabile commerciale Nardiello – è nata poco prima del Covid, ma è riuscita, proprio durante la pandemia, ad aiutare molti ragazzi a casa attraverso sessioni di allenamento virtuali. Oggi riportarli in palestra per consegnargli i nostri valori è importante. Moba cerca di insegnare i principi più profondi dello sport: competizione, certo, ma soprattutto voglia di sacrificarsi, di stare in un team e confrontarsi sia con le sconfitte che con le vittorie".