Torna la Classica della Madonnina e si corre ricordando Vaccari

Dopo il buon successo della camminata invernale di Marzaglia, che ha contato oltre mille presenze, il mese di gennaio offre un altro importante appuntamento, tradizionalmente proposto in preparazione della Corrida.

Domenica, il 15 gennaio, torna a Modena la Classica della Madonnina – Memorial Gianni Vaccari. La manifestazione non competitiva, aperta a tutti, con il patrocinio del Comune di Modena arriva con questa all’edizione numero 45. La partenza è in programma alle ore 8.30 ed offre la scelta fra tre percorsi di 2,5, 5 ed 11,4 chilometri. Il ritrovo è dalle 7.30 alla polisportiva Madonnina, in via don Fiorenzi 135. Le iscrizioni (la quota è di soli due euro) sono già aperte. Informazioni al numero 347 0787223 oppure via mail a [email protected] Ma non solo camminata: mezz’ora dopo la partenza della ’Classica’, alle 9 si alzerà il sipario sulla quinta edizione della ’Corri con Gianni’, gara competitiva dedicata all’amato e storico presidente del gruppo podistico della Madonnina. Gianni Vaccari, scomparso nel dicembre 2017, era un generoso ed autentico motore non solo della podistica d’oltre cavalcavia ma del movimento sportivo modenese che lo ricorda con unanime affetto. La competitiva si svolgerà su circuito di 5 chilometri. molto veloce da ripetere due volte, utilizzando la neonata ’diagonale’ del quartiere. Le partenze saranno alle 9 per i Master, alle 10 per le donne ed alle 11 per il settore Assoluto e Allievi (per questi, come da normativa, è previsto un solo giro).

Un anno fa, quando la Podistica Madonnina capitanata da Antonio Ragazzi fu fra le prime società a ripartire, vinsero Massimo Sargenti (Master), Paola Braghiroli (Assoluta) e Marco Casini (Assoluto); fra i ’top runners’ già iscritti segnaliamo per ora Rudy Magagnoli (Master), Fiorenza Pierli (donne) e "Sam" Franzese (assoluti). Le iscrizioni per i percorsi competitivi, che prevedono una quota di dieci euro, sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 13, con una ’finestra’ per cambiamenti e variazioni dell’ultimo minuto entro le 8.30 del giorno della gara, sulla piattaforma www.irunning.itemiliaromagna. Informazioni al numero 347 0787223 oppure via mail a [email protected] Giuliano Macchitelli