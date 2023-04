Tornano in utile le casse della società

Torna in utile il bilancio del Sassuolo. I conti li ha fatti, di consueto, ‘Calcio e Finanza’: il club neroverde ha infatti registrato un risultato netto positivo per 1,4 milioni di euro, dopo la perdita di 13,8 milioni fatta segnare nel bilancio 2021. ‘Il fatturato della società emiliana – si legge - è stato pari a 138,9 milioni spinti dalle plusvalenze e dalla sponsorizzazione di Mapei, proprietaria del club, mentre i costi sono stati pari a quota 132,3 milioni di euro". Complessivamente, si legge ancora, "il Sassuolo nel 2022 ha registrato 138,9 milioni di euro di ricavi. La voce più corposa è quella relativa alle plusvalenze, pari a 51,3 milioni di euro tra cui in particolare le cessioni di Scamacca al West Ham per 36 milioni di euro e di Boga all’Atalanta per 22 milioni". I ricavi da diritti tv sono stati pari a 40 milioni di euro, "mentre dagli accordi per sponsor e pubblicità con Mapei sono arrivati 23 milioni di euro".