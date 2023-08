Torneo ’Città di Vignola’ Spal prima finalista

E’ la Primavera della Spal la prima finalista del "Città di Vignola". I ragazzi di Vito Greco, dopo l’1-1 col Parma, hanno vinto il girone "A" per differenza reti sui ducali. Mercoledì sera l’Under 18 del Parma dell’altro ex canarino Centurioni aveva battuto 4-2 la Juniores del Terre di Castelli in una gara in cui i ragazzi di Christian Villani avevano tenuto testa ai gialloblù pareggiando al 18’ con Bonacini il vantaggio di Calestani, poi gli oronero hanno colto due legni subendo il beffardo 3-1 parmense (Marchesini e Calestani) mentre nella ripresa era arrivato il poker di Petrolini e il 2-4 di Campani su rigore. Ieri sera la Spal ha battuto 5-1 il Terre di Castelli qualificandosi per miglior differenza reti: ferraresi sul 2-0 con Camelio e Simonetta, ha accorciato Campani e sono arrivate le reti di Camelio, Kane e Deme. Ieri sera si è giocata anche Reggiana-Sassuolo mentre stasera alle 20,45 chiude Modena-Reggiana, la finale si gioca giovedì 17 alle 20,45. d.s.