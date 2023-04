Torneo della Regioni, U15 e team femminile in semifinale

Le due selezioni Under 15 e femminile dell’Emilia Romagna, con in campo gli atleti modenesi, hanno staccato ieri a braccetto il pass per la semifinale al Torneo delle Regioni, la manifestazione nazionale in corso di svolgimento in Piemonte e Valle d’Aosta. L’Under 15 maschile guidata da mister Turci, in cui giocano anche i due solieresi Filippo Coviello e Luigi Cefalù, ha sconfitto ieri nei quarti con un largo 4-1 la Calabria grazie alle reti di Devin e Dylan Capasso, Balo e Cellarosi e oggi sfiderà la Lombardia alle 9,30 per andare a caccia di una storica finale (l’altra sfida è Veneto-Toscana). Un eurogol in avvio di gara di Lisi è invece bastato alle ragazze di mister Gieri, in cui brilla il poker del Modena composto da Eleonora Bellamico, Isabella La Torre, Martina Monzani Vecchi e Lisa Paini, per b attere 1-0 la Sicilia e sfidare oggi in semifinale alle 16,30 la Toscana, col sogno di centrare la finale di domani contro la vincente di Liguria-Lombardia.

d.s.