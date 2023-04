Torneo delle Regioni con 13 modenesi

I campionati regionali di calcio dilettantistico (Eccellenza, Promozione e Prima) si fermano nel prossimo fine settimana per lasciare spazio al Torneo delle Regioni, in programma da domani al 27 aprile in Piemonte e Valle d’Aosta. L’Emilia Romagna sarà al via nelle 4 categorie e in tutto sono 13 gli atleti di società modenesi convocati, che domani alle 9,15 si dovranno trovare davanti al Crer a Bologna per la partenza di questa avventura.

Under 19. Mister Sergio Fancelli fra i suoi 20 convocati si è affidato alla punta 2003 Riccardo Barbieri (in gol in Eccellenza anche domenica contro la Fidentina) e al centrocampista 2004 Nicolò Carrera del Castelvetro, al centrocampista 2004 Manuel Esposito della Cittadella, al difensore 2003 Diego Boccalupo e all’esterno 2004 Jename Aber Nait del Castelfranco. Debutto nel girone venerdì a Cantalupa con l’Abruzzo, poi a Vinovo sabato col Molise e domenica con Bolzano, sempre alle 14,30.

Under 17. Mister Mario Lega ha convocato l’attaccante 2006 Gabriele Negri del Formigine e il difensore 2006 Endri Deliu del Terre di Castelli. Stessi avversari, date e campi dell’Under 19 ma si gioca sempre alle 11.

Under 15. Mister Gabriele Turci ha scelto due giocatori modenesi, entrambi della Solierese, Filippo Coviello e Luigi Cefalù. Anche qui stessi avversari, date e campi nel girone di U19 e U17, ma in campo sempre alle 9,30.

Femminile. Fra le ragazze Maurizio Gieri si è affidato al poker del Modena composto da Eleonora Bellamico, Isabella La Torre, Martina Monzani Vecchi e Lisa Paini. Qui il girone è a tre: venerdì alle 16,30 a Vinovo con l’Abruzzo, poi domenica stesso campo e orario con Bolzano.

d. s.