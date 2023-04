Torneo di Viareggio, caccia al bis storico

Prima di stasera, c’è un altro incrocio tra Sassuolo e Torino da tenere d’occhio. Si gioca alle 15, al campo ’Ferracci’ di Torre del Lago in programma di Lucca, ed è la finale della 73ma edizione del Torneo di Viareggio che vede protagonista, opposta ai granata, la formazione under 18 del Sassuolo allenata da Francesco Pedone. Già detentori del trofeo, vinto lo scorso anno, i neroverdi cercano un bis che sarebbe storico e più in generale la terza vittoria nelle ultime sei edizioni. Diretta in chiaro su Rai Sport HD – canale 58 del digitale terrestre, 21 di Tivusat e 227 di Sky – e in streaming su Raiplay.