Torneo di Vignola lunedì al via con sei squadre

Si avvicina il via del 55° torneo giovanile "Città di Vignola" pe squadre Primavera che da lunedì 7 agosto riempirà il "Caduti di Superga" di Vignola a caccia del titolo che nelle ultime due edizioni è finito nella bacheca del Parma, che ha battuto nel 2021 ai rigori il Bologna e l’anno scorso per 4-2 il Sassuolo. Sono 6 quest’anno le squadre al via, divise in due gironi: nel girone "A" ci sono Spal, Parma e la squadra Juniores del Terre di Castelli 1907, nel girone "B" invece il Sassuolo di mister Bigica, il Modena di Mandelli e la Reggiana. Questo il programma: lunedì 7 Spal-Parma (20,45), martedì 8 Sassuolo-Modena (20,45), mercoledì 9 Parma-Terre di Castelli (20,45), giovedì 10 Spal-Terre di Castelli (19) e Reggiana-Sassuolo (21,15), venerdì 11 Modena-Reggiana (20,45). Le due vincenti dei gironi si sfidano nella finale di giovedì 17 alle ore 20,45. In funzione lo stand gastronomico.