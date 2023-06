Torneo giovanile, 160 protagonisti

Oltre 160 giovani tennisti protagonisti, allo Sporting Club di Sassuolo, del torneo giovanile di tennis, dall’under 10 all’under 16 maschile e femminile, inserito nel circuito regionale Joma Junior Tour.

"L’appuntamento è ormai una tradizione per i piccoli agonisti che, terminati i corsi invernali della scuola tennis, si cimentano in questo torneo, il primo evento estivo per loro e anche per il nostro circolo", il commento del Direttore del Club di via Vandelli, i cui portacolori hanno sfruttato al meglio il fattore campo.

Lo Sporting ha infatti vinto l’under 10 maschile, l’under 12, l’under 14 e l’under 16 con, rispettivamente, Matteo Ballarini (che ha battuto Alessio Pinti del Club La Meridiana) Matteo Grotti, Alberto Nicolini e Giacomo Bruzzi. Nel femminile, invece, Carlotta Arginelli del Club la Meridiana ha vinto l’under 10 al termine del derby che l’ha opposta a Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena, club poco fortunato anche nell’under 14 che ha visto Chiara Cavicchioli dare strada, in finale, alla faentina Maria Luce Ossani.

Prossimo appuntamento, per lo Sporting, il prossimo primo luglio, quando sui campi di via Vandelli prende il via il Torneo Internazionale "Tennis Europe Junior Tour", under 14 maschile e femminile, Memorial Rossini – Trofeo BPER.

