Torneo Itf Junior Federico Bondioli fa il botto al Cairo

Un mese dopo la partecipazione all’Australian Open Federico Bondioli fa il botto al Cairo, aggiudicandosi il torneo Itf Junior Tour egiziano del Cairo (J500, terra outdoor), lo "Smash Tournament", uno dei tornei più importanti della stagione Junior, il cui livello tecnico è di poco inferiore a quello degli Slam. Per il mancino romagnolo, classe 2005, che da diversi anni si allena presso lo Sporting Club Sassuolo per il quale è tesserato ed è stato accompagnato, in Egitto, dal coach Francesco De Laurentiis, si tratta della vittoria più importante in carriera. Che da’ seguito a quella che vide Bondioli, nel 2021, trionfare a Maribor, e che il giovane portacolori dello Sporting ha ottenuto trovando continuità, morale e consapevolezza via via che avanzava nel tabellone, facendo peraltro vittime illustri come la testa di serie numero 4, il ceco il ceko Maxim Mrva, cui il romagnolo, in semifinale, ha lasciato appena quattro games. Testa di serie numero 13, Bondioli ha battuto in finale il serbo Branko Djuric.

s.f.