"Torniamo a sfidare Trento con più maturità"

di Alessandro Trebbi

È Adis Lagumdzija, scatenato nelle ultime due uscite con Monza e con lo Skra Belchatow, l’uomo designato a presentare uno dei match più importanti della stagione. Sembra infatti ormai inevitabile che Piacenza arrivi sesta, e per evitare lo spauracchio di Simon, Leal, Lucarelli e Brizard, Modena deve assolutamente cercare di vincere da tre punti sull’Adige, per riprendersi il secondo posto e garantirsi un quarto di finale da favorita: "Per tutte le squadre quest’ultima giornata è importante, tolte Perugia e Verona tutti battagliano per una posizione importante. Così sarà anche per noi e per Trento, sono le sfide più stimolanti" è il racconto dell’opposto turco.

A oggi però la formazione allenata da Angelo Lorenzetti rimane un tabù per Modena, sconfitta nella finalina di Supercoppa Italiana, sconfitta in campionato e sconfitta in Coppa Italia, nei quarti giocati al PalaPanini il 28 dicembre: "Ormai è passato del tempo dall’ultima partita nella quale ci siamo confrontati con Trento – continua Lagumdzija – quella di fine dicembre in Coppa Italia. Credo che il nostro livello sia migliorato molto e giochiamo a un ritmo più alto. In più sappiamo entrare nei match con la testa giusta, quello che ci vuole per affrontare l’ultima giornata di regular season". Tra le tante partite di questi quasi tre mesi, anche quelle di Coppa Cev e in particolare l’ultima, il successo per 3-1 nell’andata di semifinale contro il Beclhatow di Lanza, Atanasijevic e Kooy: "Sicuramente il match vinto in Coppa Cev ci dà fiducia, una spinta emotiva. Eravamo consapevoli che anche contro Monza non era andata così male, purtroppo abbiamo perso. Senza dubbio il match con lo Skra ci dà grande convinzione per il ritorno, sappiamo che vanno vinti due set per passare il turno e vogliamo vincerli".

Dall’altra parte della rete una formazione ferita dalla Coppa Italia e dall’andata dei quarti di Champions, persa 3-2 in casa della bestia nera Zaksa, ma che può contare su un impianto di gioco e su individualità di tutto rispetto, Lagumdzija lo sa bene: "Trento ha giocatori di grandissimo livello, Kaziyski, Michieletto e tutti gli altri. Sono secondi non per caso. Ma nemmeno noi siamo male, diciamoci la verità". Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un match intenso, una battaglia senza esclusione di colpi, e più in generale per un mese di marzo da prendere con enorme entusiasmo: "Queste due settimane forse sono le più importanti per noi di tutto l’anno: le semifinali di Coppa Cev, l’ultima di regular season, l’inizio dei playoff. Tutti match che ci esaltano e che dobbiamo cercare di affrontare col massimo della concentrazione".