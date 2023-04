Tra cultura e sport, ecco il restyling del ’Mapei’

REGGIO EMILIA

Presentato ieri il progetto di ristrutturazione del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Un’altra tappa del percorso che dal 2014 ha modernizzato la struttura, con investimenti per oltre 18 milioni di euro. I nuovi interventi riguardano la manutenzione di tutte le facciate e, in particolare, dell’ingresso Ovest, dove verranno ripristinati anche l’insegna ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’, il tunnel di accesso e la pavimentazione della passerella: il restyling, come noto, ha fatto discutere parecchio in quel di Reggio, e anche ieri ha indotto una delegazione del tifo organizzato della Reggiana a dar seguito ad una protesta silenziosa che si è tradotta nell’accensione di alcuni fumogeni nel parcheggio a margine della conferenza stampa cui gli stessi tifosi, invano, hanno chiesto di essere ammessi. Pietra dello scandalo, stando al tifo granata, la ‘rimozione’ del Tricolore, che tuttavia si limita a ‘traslocare’ dalla collocazione originaria alle gradinate e sopra l’accesso principale a favore dell’illustrazione di un’artista di fama internazionale, la reggiana Olimpia Zagnoli, la cui realizzazione "integra – hanno spiegato i progettisti – un’opera d’arte nell’identità visiva dello stadio, valorizzando la struttura nella sua funzione di impianto sportivo e di patrimonio della città". Intitolata ‘All together now’, è ispirata a un video del 1964 che ritrae i tifosi del Liverpool cantare all’unisono She loves you dei Beatles sulle tribune di Anfield Roald. "In questi anni di gestione abbiamo lavorato per un impianto all’avanguardia. Il nostro interesse è offrire a ogni spettatore la possibilità di vivere allo stadio esperienze emozionanti e di aprire la struttura al territorio, all’arte e alla cultura", ha detto Simone Giorgetta, amministratore unico di Mapei, che ha ribadito la volontà di consolidare ulteriormente il legame tra l’impianto di proprietà della Mapei e la città di Reggio Emilia. "Al centro del progetto – ha spiegato – ci sono due simboli di Reggio Emilia: il Tricolore e le persone. E abbiamo scelto di coinvolgere un’artista reggiana per realizzare un’opera che celebrasse la comunità dei tifosi, affiancando l’arte allo sport". Il Tricolore, oltre che sul frontone centrale, è infatti rappresentato da quattro grandi stendardi, due per ogni lato della facciata, e dalle scalinate con le alzate dei gradini verde, bianco e rosso.

Stefano Fogliani