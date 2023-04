Tra Modena e Comune fumata bianca vicina

di Alessandro Troncone

Prove d’intesa, su tutti i fronti. Spente le candeline per i 111 anni di storia e presentata l’area per i diversamenti abili dello stadio ’Braglia’, è proprio l’impianto modenese ad essere ancora al centro dei pensieri della famiglia Rivetti e dell’amministrazione comunale.

Ricorderete le parole dell’amministratore delegato Matteo Rivetti di poco tempo fa, il quale sottolineava il bisogno di accelerare per la stipulazione di una nuova convenzione, terminato l’anno di proroga. Proprio ieri mattina Modena e il Comune si sono incontrati, presenti Carlo Rivetti, lo stesso Matteo e naturalmente il sindaco Muzzarelli. Un bando sarà presto fatto, sulla via dell’esclusione una convenzione decennale ma è più probabile si arriverà a parlare di un rapporto intorno ai 3-5 anni, per proseguire quelli che ad oggi sono lavori necessari per rendere il ’Braglia’ sempre più moderno e pronto alla realtà calcistica che i Rivetti vogliono costruire: "Gli investimenti stanno andando avanti e siamo contenti della grande e positiva collaborazione con la proprietà del Modena – ha detto il sindaco – ringrazio sempre la famiglia Rivetti per l’impegno che ha messo e mette per rilanciare il calcio in città. Stiamo lavorando per costruire una prospettiva, con tutti i percorsi legali da rispettare e per il rilancio sullo stadio, serve garantire sicurezza e qualità. I lavori sono in corso, arriveremo a pubblicare un bando e a fare tutto ciò che serve fare con la massima trasparenza e il rispetto delle regole. Vogliamo costruire un’ipotesi che possa far vincere la comunità modenese".

Parole pronunciate a margine della presentazione dell’area disabili, fortemente voluta dai Rivetti. L’intera famiglia, dal suo arrivo, ha sempre puntato su questo tipo di progetti sulla struttura, molto ha già fatto per ammodernare il ’Braglia’ per la B e molto vorrà fare. Ad inizio campionato, con un primo sforzo, era stato messo a posto l’impianto di illuminazione, le tecnologie per il Var, spogliatoi e sala stampa, tanto per citarne alcune: "Ci siamo visti, noi e il sindaco – ha detto Carlo Rivetti – l’ambiente è positivo. Credo che in tempi brevi arriveremo a concludere il nostro percorso, partoriremo qualcosa e ne sono molto contento. Ma sono felice in generale per come stiamo parlando insieme all’amministrazione, secondo me questo aspetto è molto importante".

Perugia. La squadra di Castori, in attesa di ospitare il Modena lunedì alle 15, ha recuperato ieri sera il match con la Reggina, perdendo in casa per 3-1 (vantaggio umbro con Di Serio al 24’, poi Hernani al 38’, Gori, al 47’, e Canotto all’82’).