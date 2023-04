Tra Sassuolo ed Empoli è la fiera dell’ex

di Stefano Fogliani

Non ci si fa una squadra, con gli ex di Sassuolo ed Empoli, prossimi avversari domenica pomeriggio al Mapei Stadium, ma mezza sì. E ci si può aggiungere, a quella mezza squadra, anche buona parte di panchina, dal momento che gli ex, domenica, non vanno solo in campo ma, come noto, anche il tecnico neroverde Alessio Dionisi e buona parte del suo staff hanno trascorsi ‘azzurri’. E all’esperienza in quel di Empoli legano un ricordo importante come la promozione in serie A al termine della stagione 202021 che traghetterà poi sia l’allenatore di Piancastagnaio che i suoi assistenti in neroverde. Rapporti che hanno favorito, negli anni, andate e ritorni che hanno vissuto l’ultimo capitolo proprio lo scorso gennaio. Perché mentre il Sassuolo cedeva Hamad Junior Traore al Bournemouth in Premier League (l’ivoriano era arrivato a Sassuolo proprio da Empoli) l’Empoli cedeva allo stesso Sassuolo Nedim Bajrami, fantasista classe 1999 che per ultimo ha percorso quella tratta sulla quale già altri si erano mossi. Per ritrovarsi, da avversari, domenica pomeriggio al Mapei Stadium. Tipo Andrea Pinamonti, centravanti scuola Inter che a Empoli, la stagione scorsa, ha vissuto la sua miglior stagione di sempre – 13 gol in 36 gare – e rientrato in nerazzurro non ha nemmeno disfatto la valigia per raggiungere Sassuolo per la cifra record di 20 milioni. O Davide Frattesi e Riccardo Marchizza: il Sassuolo acquistò entrambi dalla Roma nel 2017 e per farli crescere li ha fatti viaggiare in prestito. Anche a Empoli, ovvio, provincia felix dove, come a Sassuolo, i giovani talenti si sa come coltivarli.

Finita qui? Nemmeno per idea, perché se sono tanti gli ex Empoli che si sono accasati a Sassuolo, c’è comunque anche un ex neroverde che a Empoli ha fatto strada, ovvero Filippo Bandinelli. Il Sassuolo lo acquistò dal Pisa nell’estate del 2017: centrocampista non privo di potenzialità, a Sassuolo non ha mai trovato lo spazio che (forse) meritava, ma non ci ha fatto troppo caso. Dopo i prestiti tra Perugia e Benevento il ‘Banda’, prima prestato e poi ceduto a titolo definitivo all’Empoli è diventato un giocatore ‘vero’ proprio in Toscana: per lui le partite con l’Empoli, di cui è capitano, sono 110 in tre stagioni e mezzo.