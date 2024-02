Tra Ucraina e Russia i percorsi dei due allenatori che si sfideranno domenica. Bianco e Vanoli, quel vento dell’Est in comune

Sembra passato un secolo invece è storia di pochi anni fa, di quando diversi allenatori italiani andavano in Ucraina e in Russia a cercare gloria. Ambizioni e sogni che la guerra iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha spazzato via. Paolo Bianco (foto a sinistra), 46 anni, attuale allenatore del Modena, nel maggio del 2021 decise di seguire in Ucraina Roberto De Zerbi, di cui era già collaboratore al Sassuolo, chiamato a guidare lo Shakhtar Donetsk, la miglior espressione del calcio ucraino, vincitrice nel 2009 della Coppa Uefa con in panchina il romeno giramondo Mircea Lucescu, già allenatore in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. A causa dei conflitti armati che dal maggio 2014 oppongono l’Ucraina all’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk lo Shakhtar non poteva più giocare a Donetsk, dove aveva uno stadio, la Donbass Arena, e un centro sportivo, il Kirsha Training Centre, fra i più moderni del mondo, utilizzati anche per i campionati europei del 2012 ma andati distrutti dai bombardamenti. La partite interne dal 2020 le disputava a Kiev, dopo aver giocato in precedenza a Lviv e a Kharkiv. Presieduto dall’ex oligarca Rinat Achmetov, proprietario fra l’altro anche dell’acciaieria Azovstal, ora parzialmente in rovina a causa dei danni subiti nella primavera 2022 durante la battaglia di Mariupol e attualmente in possesso delle autorità della Repubblica Popolare di Donetsk, lo Shakhtar in tempi più tranquilli aveva avuto un altro allenatore italiano, Nevio Scala, vincitore nel 2002 del campionato e della coppa. A causa dell’invasione russa Bianco ha dovuto lasciare lo Shakhtar e l’Ucraina nella primavera del 2022. Paolo Vanoli (foto a destra), 51 anni, allenatore del Venezia dal 7 novembre 2022, nel dicembre del 2021 firmava per lo Spartak Mosca, per prendere il posto dell’esonerato portoghese Rui Vitoria. Lo Spartak aveva vinto nel 2017 l’ultimo dei suoi 22 campionati (12 sovietici, 10 russi) con in panchina un italiano, Massimo Carrera, allievo di Antonio Conte come lo stesso Vanoli. Presieduto da Leonid Fedun, vicepresidente della Lukoil, principale produttore petrolifero di Russia, lo Spartak in passato ha avuto anche un altro allenatore italiano, lo stesso Nevio Scala con il modenese Stefano Cuoghi come assistente fra il 2003 e il 2004. Vanoli ha lascito la Russia nel giugno 2022, al termine del campionato chiuso dallo Spartak con un deludente decimo posto. Il suo posto sulla panchina del club di Mosca è stato preso dallo spagnolo Guillermo Abascal, ex dell’Ascoli.

Rossano Donnini