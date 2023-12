Tradizionale cena degli auguri. Ospite speciale il tifoso Nek

C’era Nek, grande tifoso neroverde e autore dell’inno ufficiale Neroverdi, ospite d’onore per la tradizionale cena degli auguri del Sassuolo Calcio, svoltatsi lunedi sera presso la splendida location Ruote da Sogno a Reggio Emilia. Hanno presenziato dirigenti, dipendenti, sponsor, squadra e staff tecnico sia della Serie A maschile che femminile. Dopo l’aperitivo di benvenuto, nel corso della cena conviviale, alla presenza degli sponsor e partner commerciali del Club, sono intervenuti Veronica Squinzi, Giovanni Carnevali, Gianmaria Manghi in rappresentanza della Regione Emilia Romagna e il Direttore Organizzativo neroverde Andrea Fabris. Nell’occasione il club ha confermato la propria adesione al progetto delle Regione Emilia Romagna legato alla Ripartenza dello Sport dopo l’alluvione della scorsa primavera, conferendo un importo di 70mila euro che sarà utilizzato per sostenere le attività agonistiche o l’acquisto di attrezzature sportive di società dilettantistiche emiliano romagnole.