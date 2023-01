Traore involuto e Defrel arrugginito, bene Erlic

PEGOLO 6,5. Incolpevole sul gol di Caprari, che prende senza aver effettuato interventi degni di nota, si guadagna la giornata con due parate non banali tra 74’ e 76’ su Caprari e soprattutto su Gytkjar.

TOLJAN 6,5. Crescenti sicurezze al cospetto di Carlos Augusto, cui concede giusto un paio di cross didascalici. Una sua incursione nella metà campo brianzola spalanca a Berardi le porte del possibile 2-1 e poi si dedica alla copertura, con un’altra chiusura importante al minuto 82 su Valoti.

ERLIC 7. Il salvataggio su Caprari al 9’ vale un gol e tiene in gara il Sassuolo. Il resto è partita di solidità e attenzione.

FERRARI 6. Suo il primo gol non su rigore del 2023 dei neroverdi, suo l’assist — rinvio non granché — a Caprari che pareggia. Generoso, ma non sicurissimo, soprattutto quando — succede spesso — la retroguardia neroverde va in affanno (35’ s.t. TRESSOLDI s.v. Rischia l’inenarrabile nel recupero, in area, su Ciurria)

ROGERIO 5. Sarebbero 130 in A, per il laterale brasiliano: a vederne alcuni errori non si direbbe. In difficoltà sistematica nelle due fasi.

FRATTESI 7. Cuce e strappa, corre e rincorre. E picchia, ripicchiato. Quanto deve fa, compreso l’appoggio giusto alla fase offensiva allo scadere. Cui tuttavia Berardi non da’ seguito. OBIANG 6,5. Sceglie ancora lui, e non Lopez, Dionisi. Ha il suo daffare su Ciurria, ma tiene lontani i guai e salda la posizione davanti alla difesa.

TRAORE 4,5 (in foto). Incomprensibilmente lontano da un match che non sembra appassionarlo granché. Lento e involuto, il fantasista ivoriano non ne azzecca una, a parte il corner da cui nasce il vantaggio neroverde (16’ s.t.

HENRIQUE 5,5. Appena meglio di Traore, ma non ci voleva molto)

BERARDI 5. Nervoso e inconcludente, emerge dal torpore solo a tratti: per servire a Laurientè la palla del possibile raddoppio nel primo tempo e per presentarsi, due volte nel secondo, a tu per tu con Di Gregorio, sbagliando quello che uno come lui non dovrebbe mai sbagliare.

DEFREL 4,5. Ritrova la maglia da titolare cinque mesi dopo la gara contro la Juve, unica partita che lo vide nell’undici di partenza. Arrugginito: c’è la corsa, manca il resto (34’ s.t. Alvarez s.v. Un paio di buone intuizioni) LAURIENTÈ 5. Sempre un passo di troppo, sempre un tocco in più per il francese, che gioca troppo da solo e incide zero su una gara che pure lo spazio per lo spunto glielo lascerebbe in più occasioni. Sfortunato sul finire del primo tempo, quando centra la traversa (34’ s.t. Ceide s.v. Il norvegese resta un oggetto misterioso).

Stefano Fogliani