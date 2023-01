Traore si trasforma nell’uomo invisibile, Frattesi prova a graffiare e ritrova costanza

CONSIGLI 6. Rischia su un’uscita maldestra a metà ripresa: rimedia Ferrari. Il riscatto nel finale, quando vola sul colpo di teste di Gonzalez che si vendicherà, dagli undici metri, da lì a poco.

TOLJAN 6. Limita Kouame non senza affanni nel primo tempo, ma ogni volta che su quella rotaia spinge anche Biraghi il laterale tedesco va in confusione. TRESSOLDI 5,5. Si dedica a Cabral: mai troppo pulito, ma spesso efficace, anche se l’efficacia gli costa un’ammonizione. Quel braccio largo – involontario – che costa la sconfitta al Sassuolo gli costa mezzo voto in meno. FERRARI 5,5. Esce alla bisogna alto su Ikone, che ha ben altro passo, ma limita i danni. Al centro dell’area ritrova invece quell’efficienza smarrita contro la Samp, ma solo fino all’intervallo. Un suo intervento non felicissimo regala a Saponara la palla del vantaggio: riscatto solo parziale quando ‘protegge’ Consigli da un’uscita non granchè. ROGERIO 5. Un destro rivedibile verso la porta di Terracciano, e un’intesa altrettanto rivedibile con Laurientè. Come il Sassuolo, il laterale brasiliano può e deve far meglio.

FRATTESI 6. Graffia la carrozzeria della viola con un tracciante dai 20 metri al 18’ ma Terracciano ci mette una pezza. Non ancora il miglior Frattesi, però, anche se l’apporto alla manovra è finalmente costante.

OBIANG 6,5. Qualche buon recupero poco oltre l’are di rigore neroverde, e la calma che serve nei monenti più difficili. Da intedittore di esperienza, non perde né il passo né la posizione, ma l’apporto in costruzione è nullo. TRAORE 5. La cosa migliore che fa è il ‘coocodrillo’ in barriera al 23’ p.t.. Sempre nascosto, ma in quell’occasione finalmente visibile (47’ s.t. Defrel s.v. Dionisi cerca nel francese ‘la matta’ all’ultima mano: non va…)

BERARDI 6. Un altro gol, ancora su rigore, a ‘pulire’ qualche tentativo troppo velleitario: azzardiamo e ciciamo che in questo Sassuolo non ci si ritrova nemmeno lui.

PINAMONTI 5. Ha pochissimi palloni buoni. Con uno esalta l’uscita, tempestiva, di Terracciano, con l’altro i riflessi dei raccattapalle attestati dietro la riga di fondo campo, ma con il terzo trova il braccio di Dodò che vale il pari (24’ s.t. Alvarez 5,5. Lo si ricorda contendere un pallone, a centrocampo, a Bonaventura: isolato e malservito)

LAURIENTÈ 5. Gioca da solo, concludendo zero dopo uno contro uno mai vinti. La sosta glli ha tolto brillantezza (35’ s.t. Ceide s.v. Uno spunto nel nulla)

Stefano Fogliani