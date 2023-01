Trasferta vietata ai tifosi gialloblù La notizia arriva a 24 ore dal match

di Alessandro Troncone

Sorpresa e delusione. Da parte dei tifosi canarini e da parte della stessa società che attraverso alcune righe ha espresso tutti i dubbi su una scelta apparsa fuori tempo e senza nemmeno troppe logiche: "Il Modena FC esprime sorpresa, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato la trasferta e acquistato il tagliando per assistere alla gara di Terni ed essere, come sempre, con passione e civiltà, vicini alla squadra".

Come un fulmine a ciel sereno (seppur le prime voci abbiano iniziato a girare da giovedì) la Prefettura di Terni (Ufficio Territoriale del Governo) ha emesso un dispositivo in merito al "divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Emilia-Romagna, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già venduti". Morale della favola, i 200 sostenitori canarini che avevano programmato la trasferta umbra hanno dovuto improvvisamente smontare macchine e pulmini e dire addio alla partita di oggi. All’origine della decisione (che ha radici ministeriali e dunque governative, trattasi di scelta del Ministero vera e propria) la preoccupazione per un possibile incrocio con la tifoseria della Reggiana, impegnata invece nella trasferta Toscana di Montevarchi dove i granata giocheranno con il San Donato Tavernelle alle 14:30. Anche per i tifosi reggiani, è arrivato lo stop alla trasferta. Una storia che ha del surreale e colpisce chi aveva organizzato la trasferta di Terni e che ora dovrà seguire le indicazioni presenti sul sito del club umbro per usufruire del rimborso, le cui modalità sono precisate proprio sulle colonne sulla pagina web della Ternana, in maniera dettagliata. Non si è fatta attendere la delusione ’social’ di coloro i quali erano pronti a partire ma anche di tutto il resto della tifoseria gialloblù: ’Pazzesco’, in maniera molto secca commenta qualcuno. "Parliamo di 230 persone, non di 20.000", ha sorriso qualcuno, sottolineando ancor di più la poca logica della scelta secondo il suo punto di vista. C’è chi invita ironicamente a chiudere anche i vari luoghi di incontro delle due città, non sia mai ci si ritrovi anche lì con cattive intenzioni. È la storia di 24 ore, potremmo dirlo, tutte all’italiana.

I tifosi del Modena peraltro avevano anche organizzato un ’terzo tempo’ con il popolo rosso e verde, proprio a evidenziare i buoni rapporti che esistono tra le due fazioni.