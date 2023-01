Trasferta vietata, la curva protesta

La trasferta vietata all’ultimo agli oltre duecento tifosi del Modena che avevano già acquistato il biglietto per Terni non poteva non lasciare trascichi polemici. Ieri, mentre i gialli si apprestavano a disputare la partita (brutta) vista al Liberati, è apparso uno striscione inequivocabile in viale Monte Kosica, all’ingresso dello stadio Bragalia: "La nostra assenza è la vostra incompetenza", firmato dalla curva Montagnani. Venerdì pomeriggio, ovvero 24 ore prima della partita di Terni, il prefetto della città umbra Giovanni Bruno per ragioni di ordine pubblico ha appunto vietato lo stadio ai tifosi gialloblù. Il motivo è stato individuato nella possibilità che i tifosi del club gialloblù potessero incrociare i tifosi della Reggiana (poi costretti a casa anche loro) diretti in Toscana. Una decisione che ha colpito, soprattutto per i tempi in cui è maturata. Il Modena si è subito schierato con i propri tifosi: "Esprimiamo sorpresa – le parole della società –, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato la trasferta e acquistato il tagliando per assistere alla gara di Terni ed essere, come sempre, con passione e civiltà, vicini alla squadra".