Trasformazione Sassuolo: la media è da Champions

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

C’è Dionisi che raggiunge se stesso (anche il Sassuolo della stagione scorsa, dopo 25 giornate, aveva 30 punti) e c’è una classifica ripitturata e finalmente tranquilla (il vantaggio sulla terz’ultima, 12 punti, non è mai stato così ampio) a margine della rinascita di un Sassuolo che, battendo la Cremonese (nella foto l’esultanza), ha messo il sigillo su un girone di ritorno da stropicciarsi gli occhi. Varrà infatti la pena ricordare che i neroverdi, non più tardi di 40 giorni fa (era il 22 gennaio) giravano la boa dell’andata da quart’ultimi in classifica, 17esimi a 17 punti, con un +5 tutt’altro che rassicurante sulla zona che scotta e parecchi fucili puntati addosso ad una squadra che segnava il passo e su quel Dionisi che era dato addirittura in discussione.

Sei partite e un mese e mezzo dopo il mondo si è capovolto, e la classifica del girone di ritorno disegna, a sorpresa, un Sassuolo da Champions League. Meglio dei neroverdi, nelle prime sei giornate, lo hanno fatto solo la capolista Napoli – non a caso l’unico avversario che ha battuto il Sassuolo, in questo periodo – e la Lazio, che hanno messo via, rispettivamente, 15 e 14 punti. I 13 dei neroverdi, figli di quattro vittorie, un pari e uno stop, valgono la terza piazza a pari merito di Inter e Sassuolo, e sono bottino che mettono la squadra neroverde davanti a tutte le altre big, si tratti di Roma o Juve, Atalanta e Milan.

"Se me l’avessero detto qualche tempo fa, che a questo punto della stagione avremmo avuto questi punti, avrei firmato", si è lasciato scappare, facendo professione di realismo, lo stesso Dionisi e c’è pure da capirlo, dal momento che il tecnico toscano non ha perso occasione, nel dopo-Cremonese, di ricordare "come abbiamo cominciato il 2023, con la sconfitta casalinga contro la Sampdoria". Era, quello che perse con i blucerchiati la rima gara dopo la pausa mondiale, ancora la gara dell’andata, però. Quella del ritorno viaggia, rispetto a quella, a velocità più che doppia: è passato, il Sassuolo che ha girato la boa, dagli 0,9 punti a gara dell’andata al 2,2 cui viaggia oggi, e ha tradotto l’accelerazione in un balzo che in classifica gli è valso quattro posizioni. Oggi, da 13esimi, più facile guardare a chi precede (l’Europa sarebbe a 5 punti, ma a chi glielo ha fatto notare Dionsi ha risposto facendo spallucce) che non dietro di sé e, perché no, più facile pensare, più che a una salvezza virtualmente già raggiunta, a quell’obiettivo di inizio stagione che a lungo è stato un mantra. "Eguagliare e magari superare i 50 punti della scorsa stagione": traguardo platonico, ok, ma qualcosa per cui correre.