Trattative nel volley modenese, formazione B1 e rinnovi nelle altre squadre

Come avviene a ben altri livelli, per calcio e pallavolo, fuori dalla Luther Blisset Arena alla Villa d’Oro ci saranno sicuramente numerose trattative per completare le squadre modenesi di pallavolo, al via dei prossimi campionati Nazionali e Regionali, anche se molti affari sembrano essere andati in porto.

FEMMINILE. Con il Volley Modena di B1 ormai quasi fatto, hanno un volto anche le squadre modenesi di B2: la Moma Anderlini conferma il tecnico Roberta Maioli, a cui verrà affidata una squadra giovanissima ma talentuosa, partendo dalle azzurrine Susio, Spaziano e Mattioli, e l’inserimento di tante 2007 e 2008 di ottima prospettiva, oltre a due bande provenienti da fuori, Mazzieri da Collemarino, ed Arianna Pagot dall’Imoco S.Donà. Ha un volto definito la Zerosystem S.Damaso, che perde lo sponsor storico Tieffe, ma conserva "Oba" Andreoli e "Ricciolo" Corato in panchina: alle confermate Bellei, Borelli, Credi, Pecorari e Tesini si aggiungono Sarego dalla Persicetana, Piemontese dall’Everton Reggio Emilia, Benelli dalla Rubierese, Caroli dalla Sanmichelese, e D’Angiolella e Sperati dal Volley Modena di B1. Il primo colpo della Stadium Mirandola è la conferma in panchina di Luciano Molinari e Marasca, mentre per il campo la capitana Rachele Natali guida un folto gruppo di giocatrici riconfermate, a cui si aggiungerà qualche elemento proveniente da fuori, per provare a centrare quella promozione in B1 che sfugge da un paio di stagioni.

MASCHILE. Definiti i roster della matricola Univolley Carpi, e della Moma Anderlini, anche se per quest’ultima sembrerebbero sorte alcune difficoltà: a Carpi nel gruppo storico vengono inseriti Bonante dal Baganzola, Castelli dal Crevalcore, l’italoucraino Shelepayuk, e ci sono i ritorni di Lorenzini e Paletta. A Modena Andrea Tomasini avrà a disposizione una Under 17, con Ades e Bevini, classe 2007, e Spina e Fantuzzi provenienti dalla VGModena Volley.

Riccardo Cavazzoni