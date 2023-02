Traversa fatale, la Reggina dà scacco ai gialli

Lascia un pizzico di amaro in bocca, senz’altro. Come quando sai di aver prodotto tutti gli sforzi possibili ma quel che rimane, alla fine, è un pugno di mosche. Provando a guardare sempre e solo il bicchiere mezzo pieno, continuiamo a portare avanti la linea di un Modena maturo, impavido, capace di giocare alla pari ormai con tutti e di farlo con la giusta testa. Insomma, poteva risultare facile "sedersi" e sentirsi in qualche modo appagati a Reggio Calabria, dopo aver toccato con mano la zona playoff e, soprattutto, avendo fatto la conta degli assenti alla vigilia. Senza soluzioni a centrocampo i canarini hanno rivisto Duca (buona la sua prova), hanno fatto riassaporare il campo a Mosti (qualità mai in discussione) ma devono rimarcare, nuovamente, più di una amnesia sulle corsie esterne. E sono amnesie che il Modena ha pagato a caro prezzo, in occasione del gol di Pierozzi parte tutto dalle libertà concesse a Hernani lì dove agiva Coppolaro, senza dimenticare la deviazione di Ponsi.

Ancora Ponsi, sulla rete di Strelec, si trova incomprensibilmente a ridosso di Gagno, posizione nella quale mai avrebbe potuto intervenire in maniera efficace dopo la parata del portiere. Al giro di Calabria serve sottolineare, inoltre, come fatto anche da Tesser, che il 2-1 della Reggina ha la sua genesi da una spinta di Cionek su Falcinelli. Attenzione, possiamo discutere giorno e notte sull’entità di alcune spinte o di alcuni contatti, forse anche in questo caso se non fosse per le "manine" di Cionek piuttosto evidente sulla schiena dell’attaccante del Modena. Ad ogni modo, sul finire del primo tempo, i gialli erano stati bravi a rimetterla a posto con la conclusione di Tremolada, fino a quel momento autore di una prestazione opaca ma quando gli si chiede il guizzo e lui lo tira fuori dal cilindro, beh, gli si perdona più o meno tutto. Il gol è il giusto premio alla partita del Modena, di sofferenza nella prima parte del primo tempo, poi in ripresa grazie anche alla crescita di gente come Duca. Serve una menzione particolare per il ragazzo che non giocava titolare praticamente da un girone. Stessa cosa si dica per Mosti, praticamente un separato in casa per tutto il mese di gennaio, entrato con la mentalità giusta. Dai piedi di Duca nasce addirittura l’occasione di Strizzolo, al 71’, qui i meriti se li prende, però, tutti Colombi protagonista di una parata super che spegne tutte le speranze del Modena. Giovannini e Bonfanti entrano ad una ventina di minuti dal termine, il primo (febbre anche per lui ad inizio settimana) qualcosa prova a dare, il secondo non ha occasioni. Ce l’ha, ed è stata l’ultima, ancora Strizzolo nel finale ma ci si è messa pure la traversa a fermare quel bel percorso iniziato dopo Terni.

Metaforicamente, in realtà, non si interrompe proprio nulla. Un po’ non c’è tempo per rimuginare, mercoledì arriva l’Ascoli e Tesser non sa ancora chi recupererà. Un po’ perché è realmente così. Quando si esce dal campo col pensiero di aver demeritato la sconfitta, con il rammarico di aver lasciato un punto contro una delle più forti (sulla carta), allora la strada intrapresa era ed è buona. Bisogna semplicemente sperare che gli infortuni diano tregua, la settimana che viene è molto complicata.

Alessandro Troncone