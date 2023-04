Tre modenesi in lotta per la B Moma e San Damaso retrocesse

Con le gare del ventitreesimo week end di stagione regolare, si sono conclusi molti dei campionati di volley minore, in cui sono coinvolte le squadre modenesi: rimangono da giocare quattro giornate nei campionati Nazionali di serie B maschile e femminile, e i due gironi di serie D femminile, il "B" con due turni, ed il "C" addirittura con quattro.

Tornei nazionali. Per quanto manchi ancora un mese alla conclusione della regular season, molti verdetti "modenesi" sono stati emessi, con Volley Modena e Tieffe S.Damaso sicure della retrocessione in B2 femminile, così come la Moma Anderlini in C maschile: in lotta per non retrocedere invece Modena Volley, con scarse speranze, e nell’altro girone Kerakoll Sassuolo, abbastanza tranquilla, e Malagoli Planet Group Spezzanese, sul bordo della zona bollente. Nel torneo femminile di B2, la CAI Stadium Mirandola sta difendendo un secondo posto che vale i Playoff, mentre la Moma Anderlini è abbastanza tranquilla.

Serie C. Come sempre protagoniste le squadre modenesi, che vincono due gironi femminili con Mondial Carpi ed Hidroplants Soliera, ed uno maschile, con la matricola RCL Gallonese: ora la strada per la serie B prevede semifinali e finali per le quattro vincitrici femminili, con probabile derby Mondial – Hidroplants in una semifinale, e Cervia – MassaVolley nell’altra, ed un girone finale a tre per i maschi, con la Gallonese contro Baganzola e Riccione. Nel femminile le vincenti le due semifinali andranno direttamente in B2, così come la vincente del girone maschile, le altre rientreranno nella seconda fare dei playoff con le squadre dal secondo al quarto posto, per un’altra promozione per settore.

Serie D. Le vincenti dei quattro gironi maschili, e dei cinque femminili quando saranno conclusi, sono promosse in serie C: tra esse la Taccini Green Star Modena che torna in C dopo aver dominato la stagione, unica squadra maschile in regione ad aver vinto tutte le gare giocate. Sicura un’altra promozione, quella che uscirà dal bellissimo testa a testa nel femminile tra Giacobazzi Nonantola, e Corlo Hidromec.

r. c.