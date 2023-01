Tre reti consecutive: così Castelli ha conquistato il Carpi

Ci ha messo 4 gare per carburare, ma ora Marco Castelli è diventato una delle certezze del Carpi. L’attaccante bergamasco, prelevato a dicembre dal Villa Valle, ha timbrato mercoledì col Prato la terza rete di fila e nel 4-3-3 di Contini al momento appare uno degli insostituibili. In campo dà tutto, rincorre l’avversario, pressa e gioca per la squadra e il suo modo generoso di interpretare il ruolo da esterno nel tridente lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi biancorossi. Poi ha anche ritrovato quel feeling con la porta che ha sempre avuto negli ultimi anni. Si è sbloccato con lo splendido sinistro all’angolino nel 2-0 sul Salsomaggiore, poi a Sant’Angelo ha timbrato l’1-1 rubando palla in uscita a un difensore lombardo, mentre mercoledì è andato un po’ a sorpresa sul dischetto (in campo c’era ancora anche Cicarevic) firmando l’1-1 contro il Prato. Tre reti di fila che lo portano a un totale di 8 stagionali in 23 gettoni, miglior marcatore nel complesso (considerando anche quelli segnati col Villa Valle) della rosa biancorossa al pari proprio di Cicarevic. Con la sua ex squadra aveva segnato 4 reti nelle prime 5 gare, contro Varesina, Seregno, il Desenzano di Varoli e Sona, poi dopo 8 turni di digiuno aveva trovato il gol d’addio nel l’1-1 col Lumezzane poche ore prima di arrivare in Emilia. E con ancora 15 gare da giocare l’obiettivo della doppia cifra è ampiamente alla porta, un traguardo che Castelli ha sempre raggiunto negli ultimi 2 anni col Villa Valle: nel 2020-21 furono 14 le reti in 32 presenze, bottino bissato l’anno scorso con altri 14 timbri in 38 gettoni. In attesa del ritorno di Sall (che salterà anche la Sammaurese, ma mette il mirino su Bagnolo), il Carpi si gode i suoi gol e anche la bella prova di Stanco, tornato mercoledì titolare che ha messo in porta Cicarevic e Bouhali e si è procurato il rigore dell’1-1. In un attacco che rimane come numeri il secondo migliore del girone (42 reti) è arrivato un bel segnale anche da Arrondini, che con la sua grande giocata ha rifornito a Boccaccini la palla del 2-2 al 91’. Per l’attaccante di Pesaro però pesa il lungo digiuno, che ha toccato le 17 gare.

Dal campo. Domenica al ’Cabassi’ mancherà Casucci, squalificato per un turno, mentre nella Sammaurese è out il centrocampista 20023 Casadio per lo stesso motivo. Al posto di Casucci a destra in difesa spazio a Sabattini, che festeggia anche la convocazione da parte della Rappresentativa di Serie D da parte del Ct Giannichedda per il raduno di lunedì 30 alle 12 a Calmasino (Verona). Ieri erano fermi anche Navarro, Ranelli e Lurenti, tutti fuori uso per domenica.

Davide Setti