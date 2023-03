Tremolada, bicchiere mezzo pieno "Nessuno ci ha mai messo sotto Paghiamo gli errori individuali"

Per molti è croce e delizia, ma sono i numeri a raccontare di un giocatore spesso decisivo per le sorti del Modena. Luca Tremolada, il suo record, lo ha già tagliato: quello degli assist, 11, migliore in serie B. E poi le 4 reti, ma sappiamo che per uno come lui conta più far esultare il compagno: "Il talento va supportato e sopportato", ha esordito così ospite di ’Gialli di Sera’, parlando del suo ruolo spesso nel mirino dei tifosi: "Sono del parere che i tifosi possano liberamente e legittimamente esprimere il loro sentimento allo stadio, ci mancherebbe – ha raccontato Tremolada – sbagliare aiuta a crescere, è un po’ la storia dei giocatori di talento che spesso non vengono aspettati ma ci sta nel calcio. Il mister chiede tanto a noi trequartisti, i miei 70 minuti li vivo come se fossero 90, lì c’è sempre bisogno di gente fresca. La serie A? A Brescia c’era stata occasione di giocarla, poi gli infortuni e le scelte del presidente hanno un po’ cambiato tutto, peccato perchè avrei meritato di meritare una chance di continuare a giocare in A". A proposito del rapporto con Tesser: "C’è un rapporto di stima e fiducia elevato – ha continuato – come in tutte le famiglie si può discutere ma sempre per il bene della squadra. Abbiamo fatto un percorso incredibile insieme, a Pordenone a momento andiamo in A, siamo in sintonia totale. Palermo ci ha lasciato quella giusta dose di arrabbiatura, dopo un primo tempo del genere non si possono prendere 4 gol. Ma se penso al campionato intero, nessuno ci ha mai messo sotto. Abbiamo pagato degli errori individuali ma fa parte del percorso di crescita".

Alessandro Troncone