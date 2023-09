Tremolada: "Cerco sempre di dare il massimo Piedi per terra, non abbiamo ancora fatto nulla"

Luca Tremolada non nasconde la sua soddisfazione per il gol in apertura: "Avevamo preparato bene la partita, sulle ali dell’entusiasmo delle prime due vittorie volevamo dare continuità, soprattutto alle prestazioni. Ci siamo riusciti, in più abbiamo anche vinto. Tre su tre è tanta roba, ma non abbiamo fatto ancora nulla, sarà lunga. Con la Feralpi Salò sarà una partita tosta, non conta partire male, è successo anche a noi l’anno scorso, poi ne abbiamo vinte tre di fila. La B è difficile. Mancano 36 punti alla salvezza, sia chiaro. Io ho sempre detto che voglio arrivare in serie A con il Modena, ma lavoriamo con tranquillità, andiamo avanti e basta, senza farci illusioni. In campo ho dato tutto, come del resto avevo sempre dato tutto l’anno scorso. Quest’anno mi vengono chieste delle cose diverse e le faccio. Dedico la mia rete al mio mental coach, è incredibile le cose che si riescono a fare con la mente. Palumbo? E’ un giocatore importante, si prende grandi responsabilità con il pallone tra i piedi".

Soddisfatto anche Fabio Gerli: "Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati avvantaggiati dall’espulsione, ma avevamo comunque approcciato bene la gara fin dai primi minuti. Il mio assist sul gol di Strizzolo? Sono contento perché la mia azione ha permesso di chiudere l’incontro, quando rimani sull’uno a zero, negli ultimi minuti può succedere di tutto. Ora cerchiamo di ricaricare le pile, poi riaprtiremo".