Tremolada rivede il campo Un altro stop per Bonfanti

di Alessandro Troncone

Prove di Frosinone, con una piccola nota negativa e una, invece, molto positiva. Avrebbe dovuto essere titolare nell’amichevole con la Nuova Sondrio Calcio, poi un problema alla caviglia lo ha stoppato e ora, per Nicholas Bonfanti, la trasferta di sabato è in fortissimo dubbio. Un altro intoppo nel percorso dell’attaccante, sostituito subito da Luca Strizzolo il quale avrebbe dovuto giocare il secondo tempo e invece ha indossato la maglia gialla fin da subito, con un’intesa ancora evidentemente tutta da collaudare ma a Frosinone lui ci sarà (209 i biglietti venduti a ieri sera per il match di sabato). Al contrario, il sorriso torna ai quasi 300 del Braglia quando Luca Tremolada torna a calcare il manto erboso nel secondo tempo. Il trequartista pare abbia recuperato quasi completamente dall’infortunio al ginocchio di quasi un mese fa, chissà che non possa far parte della spedizione di campionato. Nel primo tempo il Modena scende in campo così: Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi, Duca, Gerli, Gargiulo, Falcinelli, Giovannini e Strizzolo.

A dire il vero, nei primi 45 minuti, non si vede molto. Forse il Modena è già (giustamente) proiettato alla partita di sabato e di premere troppo sull’acceleratore non sempre è il caso. Gli ospiti colpiscono un palo e fanno una bella figura anche in alcune ripartenze. I gialli trovano la rete con Duca, bravo a chiudere con il destro sul palo più lontano a venti minuti dall’inizio. Nella ripresa, questi i secondi undici di Tesser: Seculin, Coppolaro, Silvestri, De Maio, Renzetti, Armellino, Panada, Poli, Tremolada, Strizzolo e Diaw. Quest’ultimo va vicino al gol qualche minuto dopo la ripresa del match, segna nella sua occasione successivamente, servito dal numero 10 canarino in profondità pronto a saltare il portiere in uscita e ad insaccare a porta vuota il 2-0. Per Strizzolo altri minuti con l’ex compagno di Pordenone, Tremolada, poi dentro Mosti sempre a ricoprire il ruolo lasciato libero sulla trequarti. L’asse Tremolada-Diaw costruisce anche il 3-0, altro assist del fantasista che è rientrato con ottimo piglio e altro scatto dell’attaccante che con il destro insacca sotto le gambe del portiere avversario. Magnino rileva Poli (uscito anzitempo nella ripresa) e Marsura è l’unico assente per motivi, evidentemente, di mercato. Il suo trasferimento è cosa imminente, ci sono sempre Ascoli, Catanzaro e Cosenza. Nel finale c’è tempo anche per il poker, ancora di Diaw che firma così la sua personale tripletta di giornata, ancora una volta abile in campo aperto e a tu per tu col portiere del Sondrio.