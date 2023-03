"Trento troppo forte Ora pensiamo alla coppa"

Quando il gioco si fa duro, sono i più esperti a prendersi le responsabilità e a indicare la strada ai più giovani e alla squadra in generale. Ecco allora che Salvatore Rossini, dopo la pesante sconfitta di Trento, ci tiene innanzitutto a sottolineare una cosa sacrosanta, ovvero il grande risultato ottenuto col terzo posto in regular season: "Ricordiamoci come siamo arrivati fin qui – sono le parole del libero –. Prima della gara con Cisterna alla quinta giornata di andata eravamo penultimi, abbiamo chiuso terzi la regular season, cosa che l’anno scorso non eravamo riusciti a fare. Ora dobbiamo cercare di migliorarci rispetto all’anno scorso, quindi centrare la finale di coppa e pensare ai play off migliori possibili".

Rossini, riprendiamo il 3-0 subito sull’Adige. Un match di sofferenza anche per la seconda linea?

"Sapevamo che con Trento sarebbe stata tosta per noi in ricezione, sono partite dove non puoi pretendere di mettere sempre la palla vicina alla rete. Ogni tanto bisogna lasciar andare qualche momento, qualche battuta, quando sono più bravi i nostri avversari".

Ci sono dei rimpianti?

"Dispiace perché forse potevamo fare qualcosa in più, sapevamo che dopo i primi due set il secondo posto ormai era irraggiungibile e la partita è andata". Vi siete dati una spiegazione, se sia mancato qualcosa per mettere più in difficoltà Kaziyski e soci?

"Cosa è mancato? Non lo so, se lo sapessi saprei cosa non fare più la prossima volta. Da un punto di vista fisico veniamo da un periodo nel quale ci siamo preparati per giocare ogni tre giorni" Ora si gioca ogni tre giorni. Può essere un problema?

"A me piace giocare a questo livello e anche ai miei compagni. Certo, è stancante da un punto di vista fisico, ma abbiamo fatto due settimane di lavoro molto intenso e penso che si sia visto nella partita con Monza, eravamo contratti. Ora questo tempo per la preparazione atletica non l’abbiamo più, ma è la cosa bella di giocare ad alto livello".

Alto livello anche in Coppa Cev, col match di ritorno delle semifinali già domani...

"La partita in Polonia contro lo Skra Belchatow? Ci teniamo tantissimo, la gara di andata di mercoledì scorso è stata dura sotto tanti aspetti, peccato perché loro forse l’hanno ammortizzata meglio vincendo 3-0 in casa dello Zaksa in campionato".

Rimangono però tutti i risultati a vostra disposizione, compreso il golden set, ciò che non avevate a Trento?

"Noi però di tie-break non ne abbiamo ancora vinto uno, il golden set è ai 15 e quindi forse conviene non arrivarci. A parte gli scherzi è importante per noi affrontare nel migliore dei modi queste partite da dentro o fuori. La regular season è finita e non possiamo pensare a ciò che è successo a Trento".

Alessandro Trebbi