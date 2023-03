Tressoldi e Zortea tornano contro il Toro

SASSUOLO

Rientra Tressoldi dalla squalifica, e ci sarà Zortea, tenuto a riposo precauzionale contro lo Spezia, ma l’idea è che l’undici anti-Torino che sta prendendo forma sui campi del Mapei Football Center sarà perfettamente uguale a quello che ha battuto lo Spezia. La pausa per le nazionali non ha lasciato troppi segni nel gruppo, dal quale Dionisi trarrà una formazione di partenza appesa soltanto al ballottaggio tra Obiang e Lopez in mediana, confermando in blocco la difesa e soprattutto quel tridente dal quale ci si aspetta molto. Berardi a destra, Laurientè a sinistra e Pinamonti – premiato mercoledi sera a Milano come ‘Amico dei bambini 2022’ (foto) – al centro da un mese a questa parte non hanno sbagliato nulla: sono infatti dei ‘tre moschettieri’ 6 delle 9 reti su cui il Sassuolo ha costruito le quattro vittorie di fila con cui si riaffaccia al campionato. Arbitra Pezzuto di Lecce.