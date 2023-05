Trevisi e Baraldi trionfano a Cortile

È stata una giornata tutta in rosa quella vissuta al Jurassic Padel di Cortile per un torneo interamente riservato alle donne che ha riempito l’impianto della frazione carpigiana. Tredici le coppie al via con i gironi che hanno promosso le 8 migliori ai quarti di finale: il successo alla fine è andato ad Alessia Trevisi e Sara Baraldi, che hanno piegato nella finalissima Erika Samberisi e Pia Signorino per 6-1, mentre sul terzo gradino del podio si sono piazzate Pamela De Paoli e Giancarla Abrianello, che dopo aver affrontato le due finaliste durante il torneo hanno conquistato la medaglia di bronzo piegando 6-4 Raffaella Neri e Claudia Benatti. Grande soddisfazione per lo staff del Jurassic composto da Simone Chizzini, Lorenzo e Gianmarco Barchiesi per una giornata condita da musica e stuzzichini, mentre al folto pubblico sono stati consegnati i gadget dell’impianto cortilese.

San Damaso. Nei giorni scorsi sono stati inaugurati i nuovi campi da padel della Polivalente, alla presenza del sindaco Muzzarelli e dell’assessora Baracchi, che fanno parte del progetto di riqualificazione dell’area.