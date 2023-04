Trionfo della Sanmichelese al trentesimo ’Memorial Sassi’

Si è chiusa con una giornata intensa e seguitissima – tutte le finali ieri, allo Zanti di San Michele davanti a un grande pubblico – la 30ma edizione di un Memorial Sassi atipico. Solo la categoria under 19 – in finale, a sorpresa, Sanmichelese e Modenese, l’hanno spuntata i primi – ha premiato una squadra di casa nostra, mentre le altre hanno sorriso ad ospiti la cui presenza, massiccia, ha nobilitato questa edizione 2023. Il Monza ha vinto l’under 11, il Verona l’under 13, Atalanta e Spal gli under 15 e 17 battendo i pari età del Sassuolo, beffati ai rigori sia dagli orobici che dai ferraresi. Il Modena si è fermato, con under 11 e under 13, in semifinale, il botto lo ha fatto la Sanmichelese che ha alzato il trofeo più prestigioso, degli under 19, la cui finale – per la cronaca è finita 4-2 – ha chiuso questa trentesima, e riuscitissima, edizione del ‘Sassi’.