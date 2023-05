Trionfo Panaro, promossa in A1

Un trionfo per la squadra maschile della Panaro ginnastica, che riconquista la serie A1 dopo un solo anno di permanenza in A2. Dopo un ottima gara nella terza prova di campionato svolta ad Ancona, infatti, i ginnasti modenesi si sono assicurati la promozione diretta in un’appassionante testa a testa con i ragazzi lombardi di Ares. Di grande importanza per centrare questo obiettivo è stato il ritorno sui sei attrezzi di Umberto Zurlini, al rientro da un infortunio. È stato il capitano a trasmettere alla squadra l’energia e la determinazione alla squadra, che ha raggiunto il traguardo anche grazie alle ottime prestazioni di Gionatan Stradi e di Andrea Russo, quest’ultimo in prestito dall’Aeronautica Militare. Al netto degli acuti di quest’ultima prova, da non dimenticare i contributi garantiti, nel corso delle gare precedenti svolte a Firenze e a Ravenna, dagli altri componenti della squadra cittadina: Ludovico Pinotti, Wilmer Verni e Enrico Zurlini. Soddisfazione ovvia ma non scontata, in casa Panaro, per questo traguardo raggiunto a pieni voti e subito dopo la stagione poco fortunata dello scorso anno. L’allenatore Massimo Auletta e il presidente Massimo Anglani sono infatti già al lavoro per organizzare la squadra.