Tris di successi per la squadre modenesi

Modenesi protagoniste nella 3^ di ritorno di Serie B con 3 successi su 3. Continua a volare Carpi, che coglie la settima vittoria di fila piegando 30-22 Ferrara con una grande rimonta (0-6 in avvio per gli estensi) e spinto dai 10 gol di Monzani. I bianconeri salgono al 2° posto a -1 dalla vetta (Rubiera capolista va ko), subito dietro c’è la Carpine che dopo 10’ di equilibrio fa suo il match col Felino per 29-21, grazie ai 7 centri a testa di Calzolari e Coppola. Torna coi 2 punti anche il Rapid Nonantola dal campo del fanalino Valsamoggia con un 24-21 (sotto 11-9 a metà gara) firmato dal solito super Melchiorri autore di 13 reti. Le altre gare: Faenza-Marconi 18-29, Rubiera-Casalgrande 29-31, Estense-Sportinsieme 34-20, San Lazzaro-Romagna 27-26. Classifica: Marconi 25, Carpi e Rubiera 24, Carpine, San Lazzaro e Faenza 22, Romagna 20, Casalgrande 19, Estense + e Rapid 13, Ferrara + 5, Felino e Sportinsieme 4, Valsamoggia 1. (+ una gara in più).