RIESE: Codeluppi, Cuoghi (20’ st Mazzoli), Santini, Diallo (41’ st Mustica), Malavolti, Vecchi, Pedrazzoli (12’ st Lucchini), Owusu, Fantastico, Rivi, Mussi (39’ st Battini). A disposizione: Oliva, Bini, Siracusano, Franchini, Borghi. All.: Nazzani.

POLINAGO: Brambilla, Pasquesi, Macchioni, Rosi, Ori, Puglia, Stefani (20’ st Darga), Altariva, Gorrieri (42’ st Kadeli), Bortolani, Makdouli. A disposizione: Pinchiorri, Giannotti, Maestri, Ghiddi. All.: Santi.

Arbitro: Maselli di Bologna.

Reti: 31’ pt Bortolani (P), 49’ st Fantastico (R).

Note: ammoniti: Rosi (P), Altariva (P), Makdouli (P). ammonito mister Nazzani (R)

Pareggio casalingo in extremis per la Riese contro il Polinago che così evita la settima sconfitta consecutiva in campionato. Sfortunatissimi i padroni di casa all’11’ pt quando Owusu colpisce il palo interno con un forte conclusione dal limite dell’area. Al 31’ pt il vantaggio ospite grazie a Bortolani che sfrutta un’uscita incerta di Codeluppi per depositare la palla in rete. Al 49’ st ci pensa Fantastico a spedire la palla sotto l’incrocio dei pali, realizzando unmeritatissimo gol del pareggio.