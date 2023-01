Tris tricolore per i modenesi agli assoluti

Tris di maglie tricolori conquistate dai modenesi nella prima giornata degli assoluti di ciclocross, che hanno preso il via ieri sui prati di Ostia Antica a Roma. Hanno infatti indossato la maglia biancorossoverde tra le women W2 Giulia Ballestri (Emiliana Bike), che si è aggiudicata la corsa giungendo in perfetta solitudine, mentre il suo compagno di colori Stefano Nicoletti si è imposto tra gli M6 allo sprint al termine di una gara sempre condotta nel primo gruppo. Vittoria sempre per distacco per il portacolori dello Spilla Team Spilamberto Gianfranco Mongardi tra gli M8, che riconferma il titolo conquistato lo scorso anno. Si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio degli M5 Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) che non è riuscito a centrare l’oro causa una caduta a metà gara, quando era nettamente in testa pronto a bissare il successo dello scorso anno. Alle spalle di Montanari è salito sul terzo gradino del podio Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) mentre il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x Tutti Gorzano) ha concluso al nono posto. Questa mattina alle 9,30 scatteranno gli juniores, con i modenesi capeggiati da Giacomo Ghiaroni con obiettivo di entrare nella top ten. Stesso obiettivo di entrare nella top ten per le donne juniores Martina Barbieri e Giada Martinoli (Ale Cycling Modena), guidate dall’ex tricolore women Milena Cavani. Per i colori modenesi la mattinata romana si chiuderà con gli Under 23, con Luca Paletti (Bardiani CSF Faizanè) con obiettivo podio e maglia azzurra per i mondiali che si correranno in Olanda il 5 febbraio. Punteranno alla maglia tricolore anche i master Uisp a Porto S,Giorgio cercando di ripetere il poker di successi del 2022 ottenuti da Erika Gianni (Women),Mimmo Toni (M8).Massimo Corti (M5),Mario Baschieri (M4).