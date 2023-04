Trofeo Bussinello, è il grande giorno delle finalissime

Tutto pronto per l’intensissima giornata finale del ventesimo Trofeo Bussinello Pediatrica, e dell’undicesima Spring Cup, che la Scuola di Pallavolo Anderlini porta in porto oggi: tutte le finali sono in programma oggi, in parte al PalaAnderlini, ed in parte su altri impianti. Il via alle 10 con le finali delle categorie Under 13 maschile e femminile, rispettivamente alla Palestra Barozzi, ed alla Palestra Corassori di Modena: al PalaAnderlini le altre finali, iniziando alle 9.30 con la categoria Under 15 Maschile, a cui seguirà alle 11 la categoria Under 14 Femminile. Nel pomeriggio le due Finali del Bussinello, alle 15 quella dei più grandi dell’Under 17 maschile, ed alle 16.30 l’attesissima Under 16 femminile. Numerosi i premi individuali stabiliti, offerti da sponsor e partner, oltre al premio Sportboard, già istituito alla Moma Winter Cup 2022 come Cartellino Verde, che intende premiare i comportamenti etici nel torneo.

r.c.