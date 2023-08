Trofeo ’Citta di Modena’, nuova formula Sfida tra otto squadre al campo Guidi

Si avvicina il via dell’edizione 203 del torneo giovanile "Città di Modena", organizzato al campo Guidi di via Viterbo dalla Monari-Nasi, la nuova società nata dall’unione fra Don Monari e Gino Nasi. Nuova la formula che vedrà sfidarsi le società partecipanti nelle 4 categorie dell’agonistica Under 18-17, Under 16, Under 15 e Under 14. Sono 8 le squadre al via nella manifestazione per ogni categoria, con partenza venerdì 25 agosto con i primi quadrangolari di qualificazione nei quali le società coinvolte si sfideranno nel corso della stessa giornata per determinare le ammesse alla fase finale, per chiudersi con le quattro serate delle finali previste lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre. Nella categoria U18-17 al via nel girone "A" Sanmichelese, Monari-Nasi U18, Terre di Castelli e Fiorano, nel "B" invece Sanfa, Monari-Nasi U17, Formigine e Anzolavino; per la categoria Under 16 nel girone "A" ci sono Sammichelese, Monari-Nasi gialla, Terre di Castelli e Fiorano, mentre il girone "B" è composto da Sanfa, Monari-Nasi blu, Real Maranello e Anzolavino; identici i gironi nella categoria Under 15 e Under 14 che vedono nel girone "A" Sanmichelese, Monari-Nasi gialla, Anzolavino e Fiorano e nel "B" Sanfa, Monari-Nasi blu, Real Maranello e Arcetana.

d.s.